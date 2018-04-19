晶片戰開打 美中皆受傷

2018年04月19日 04:10 中國時報 劉佩真

4月16日美國商務部宣布，由於中國設備廠商中興通訊向美國官員做虛假陳述，因而頒布出口禁令，禁止所有美國企業與個人以任何方式向中興通訊出售硬體、軟體、技術服務，直到2025年。顯然美中貿易戰開始延伸，已到了美國禁止單一中國公司在美國投資和銷售敏感科技產品和服務。

由於中興通訊關鍵零組件多仰賴進口，特別是中興通訊幾乎所有產品領域、細分環節皆有美國晶片企業供應的身影，且中國國產晶片相較於美國等國際領先水準的差距甚大，短期內難由境內企業來做替代，如光通信領域的中低階晶片，中國雖可以實現部分自給，但100G以上的光模組仍無國產方案推出，況且高速光通信介面等技術含量較高的關鍵器件，基本上完全依賴進口，甚至基地站中的晶片只要有部分被美國禁運，整個基站需重新設計，從設計到量產需1年以上，且僅要有一種晶片無法備齊，均會影響中興通訊的出貨情況，嚴重恐造成全面斷貨，因此中興通訊被禁買美國晶片，將受到一定程度的衝擊。

但中興通訊被禁買美國晶片，除中興通訊遭受影響之外，也同等波及美國晶片廠，特別是中興通訊直接採購的晶片公司中，多達10家為美國企業，特別是美方供應中興通訊的占比達到25～30%，而在美國封殺中國企業之餘，對於美國晶片供應企業的業務量恐也同步造成影響。後續更值得關注的是，美國對於中國禁制令是否延伸至其他科技領域，以智慧型手機而言，中國對美依賴度較高，貿易摩擦升級會破壞市場公平競爭環境，不利於中國智慧型手機產業的發展。

而由於中興通訊庫存零組件庫存水位尚有1～2個月，因此美國商務部對中興通訊的許可權禁令若不能在1～2個月內達成和解，必定會對中興的通信設備和手機業務產生一定影響，而屆時中國是否為化解此危機，而對美方釋出同意通過Qualcomm收購NXP、以美國貝恩資本為首的Toshiba半導體出售案等籌碼作為交換，仍有待觀察。

整體而言，在中國是全球最大半導體需求市場之下，2017年21家美國上市半導體公司企業總營收的中國業務占比早已超過37%，反映中美半導體產業的相互依存緊密度正日趨升溫，任何的貿易摩擦皆會使雙方受到負面影響。

在中國半導體國產化進行之時，貿易戰與技術壁壘保護已成為行業發展的不確定因素，尤其半導體產業為尖端以及具有高附加價值的行業，同時半導體一直處於資安的核心位置，對於整個國家經濟中可謂是具有重大戰略意義的關鍵性產業，預計中長期中國政策面對於半導體產業支持度將會持續增強，達到自主可控的境界將是大勢所趨。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫副研究員）

(中國時報)