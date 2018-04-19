2018年04月19日 04:10 中國時報 羅智強

網友爆料，2004年的新聞，吳茂昆擔任中國大陸「西部超導」公司技術顧問，吳茂昆以「莫須有」回應。吳茂昆說：「2004年我還在擔任國科會主委，不可能接任何中國大陸的職務。我確實知道這間公司，其以前的負責人為中國的院士。但我從沒去過這間公司，更沒接受過任何這間公司的職務。」

但從網路上的公開資料，時間序可以如此釐清：2003年3月28日，西部超導成立，那時吳茂昆是中研院物理所所長兼奈米國家型科技計畫總主持人，要去中國大陸交流，擔任「技術顧問」，並不困難。

接下來，從2004年的新聞稿，到2010年該公司的第一期短期融資券募集說明書，都把「吳茂昆院士」列為技術顧問，可見從2003～2010這段時間，這位「吳茂昆院士」跟西部超導公司的合作依然持續。

特別是融資券募集說明書，這是有法律效力的正式文件，是代表「西部超導」公司的官方聲明。因此，事情的真相，有幾個可能：

可能一：有另一個同名同姓的「台灣吳茂昆院士」，但超導領域的吳茂昆院士，好像只此一家，別無分號。

可能二：「西部超導」公司假借吳茂昆名義來宣傳。但把西部超導公司當時的董事長周廉跟吳茂昆一起搜尋一下，兩人有長期的交流關係，包括了「實用化高溫超導材料產學研合作組」（2016北京）、「第十一屆全國超導學術研討會」（2011浙江），必然互相認識，要說吳茂昆不知情，與常理有違。順便問一下，吳茂昆去參加大陸的「全國」學術研討會，這個國是中華民國，還是中華人民共和國，吳茂昆不是主張「一邊一國」的嗎？

可能三：吳茂昆說謊。用刪去法後，好像也只剩這個可能了。依民進黨過去的標準，如果是可能三，吳茂昆的確擔任中共軍方背景的西部超導公司技術顧問，那何止是「兼職」而已，已經可以說是「台奸」，但這篇文章並不是要苛責吳茂昆。

「西部超導」公司雖然有軍方背景，但吳茂昆應該不至於用自己的超導專業，去協助中共軍方製造武器；以吳茂昆的輩分、資歷，把名字借給友人公司作宣傳、募資，就算有收取一些金錢報酬，也未必是讓人意外的事。

我們真正應該責備的是民進黨長期以來的雙重標準。民進黨、綠營裡面，到中國大陸賺錢的本就不在少數。就像吳茂昆，雖然嘴巴說「一邊一國」，但到了大陸，就成為「全國學術會議」的一分子，在「中美新超導體探索雙邊會議」以中方自居（總不可能是美方吧），這就是吳茂昆等人說一套、做一套的「台灣價值」。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)