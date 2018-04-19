社論—管爺，給蔡政府一個下台階

2018年04月19日 04:10 中國時報 主筆室

「卡管」大戲高潮迭起！走了一個潘文忠，來一個吳茂昆，戲碼腳本瞬間轉向，卡管變成了「卡吳」！吳茂昆還未上任，就已經被徹底人肉搜索，也全方位被起底，綠營扣在管中閔身上的罪狀，吳茂昆一樣不缺，甚至比管中閔還要精彩，爭議更大！吳茂昆的出線反倒讓管中閔解了套，事態發展到這個地步，執政高層如果還不願認賠殺出，還想卡管到底，只會讓民進黨政府處境更困難。

講實在話，吳茂昆與管中閔一樣，都擁有中研院院士的身分，個人作風與政治立場如何，姑且不論，至少在學術貢獻與聲望上是應該受到肯定與尊重的，但從他被點名即將出任教長那一刻起，他過去的一切行止立即攤在陽光下被檢視，結果發現他又是赴陸開講座、又是曾任兩個大陸官方研究機構的顧問，甚至還被質疑接受對岸資助，等於說當初綠營上下曾怎麼質疑管中閔，如今全報應在吳茂昆身上。而且不比還好，一旦仔細對比，用常識都能判斷出，如果管中閔赴陸講學有爭議，吳茂昆鬧出的爭議比管中閔、葉俊榮還要多好幾倍！

可以預期，待吳茂昆周四上任後，肯定會是一個比潘文忠還受歡迎的人肉靶子！他的黑材料會被越曝越多，網路酸民消遣質疑他的話會越說越難聽，立院質詢時肯定全部立委都搶著上台，逼得要他要交代這、表態那，媒體的焦點也勢必全放在他身上，如果他也堅持「卡管」到底，那就真是太好了！一堆「為什麼你可以，他就不可以？」的質疑會讓吳茂昆答詢時連連進退失據，若他還堅持硬拗到底，那他的處境肯定比剛下台的潘文忠還慘烈。

現在的重點是，此刻的執政黨究竟還在圖什麼？還在硬拗什麼？為了卡一個管中閔，已經陣亡了一個教育部長，接任的教長都還沒上台，就已被潑得全身是糞了，他未來還怎麼主持台灣的教育政策？如果還有人爆出更爭議的材料，弄不好位子還沒坐穩又要下台了。難道真要台灣教育的新聞焦點就只剩下一個「卡管」加「卡吳」？難道就只為了幕後幾個不願意曝光的藏鏡人？為了滿足他們幾個人的私慾，這個代價真的值得嗎？一向善於政治精算的蔡英文與賴清德，不會連這麼簡單的利害權衡，都識別不出來吧？

早在先前幾次的社論建言中，我們已數度建議執政當局趕緊清理戰場、認賠殺出，讓「卡管」歹戲盡快落幕，不要再被少數藏鏡人與綠媒綁架，否則事態將愈發不可收拾，如今我們的預言果然一一應驗。執政當局若不希望「卡吳」的事態演變到不可收拾的地步，目前或許還來得及，但時機上已非常緊迫，因為吳茂昆即將上任，圍殺他的刀劍也早已出鞘，何不就在他正式交接前，趕緊讓台大的人事爭議落幕。

台大已經拖了3個月沒校長了，學子感受如何？校務發展不會受到拖累嗎？「卡管」與「反卡管」風潮繼續延燒，教育部政務及台灣高等教育發展不會延誤嗎？更可怕的是，如果「卡管」、「反卡管」風潮形成兩岸學術交流寒蟬效應，將是兩岸學術研究、教育、科研等的重大損失。

過去幾個月，只在臉書透過金庸小說口訣詞語抒發心境的管中閔，其實也應該出來說說話了！當然，我們理解管中閔的沉默，自有他無奈之處，他不是主動參選而是被推薦競選，經正規遴選程序產生，他沒有非做台大校長的壓力，也沒有一定要回應那些無聊質疑的義務，但事態發展到今天，他也該搬出一個準台大校長的身段，就相關的質疑與爭議，站在大是大非上做個表態！畢竟台大遴選委員會及不少台大師生，一路相挺到現在，除少數別有用意的綠媒外，主流輿論公評也早就還給他該有的公道。退一萬步說，或許藉著這個聲明，可以讓教育部及執政黨有個台階可以下吧！

蔡總統也好，賴院長也罷，不論內心有百萬千萬個不願意，還是趁著吳茂昆上台前，讓這齣歹戲落幕吧！持續卡管，已傷不了管中閔什麼，反倒可能再折損一個吳茂昆，何苦呢？一些不必要的政治語言，都別再說了吧！畢竟到底是誰在政治操作，是誰在凌遲誰，大家心裡都有數！

(中國時報)