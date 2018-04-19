2018年04月19日 04:10 中國時報 本報訊

民進黨立委吳焜裕日前在立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「深澳發電廠內保育區範圍畫定及環評爭議」進行質詢時，要求台電總經理鍾炳利當場發誓會維護民眾的健康安全。

看鍾炳利照著吳焜裕寫好的誓詞，一字一句念著「余代表台電，誓以至誠，恪遵環保法規，竭盡所能，做好環保工作…如違誓言，願受最嚴厲懲罰，謹誓」的畫面，不禁讓人想起早年台灣選舉中經常會出現的斬雞頭場景。

30、40年前的台灣，在神明面前斬雞，可是一樁驚天動地的大事，絕不可怠慢，斬了雞頭發的誓言，一定要遵守，不可違背，否則天理不容。選舉中各陣營候選人，為了自清、表明說話算話的決心等，往往就會糾眾到廟前斬雞頭。

在民風淳樸的年代，斬雞頭是一個重要的儀式。不過，由於畫面相當殘暴且民智已開，後來的選舉中已極少見。

不過，類似的邏輯近日竟在國會殿堂出現。以食安專家的身分被民進黨列為不分區立委第一名的吳焜裕，擔任立委以來，在核食、美豬等議題上態度曖昧模糊，有違食安立委的令名；而在立法院要求鍾炳利發誓的質詢，更可比擬為斬雞頭式的愚民之舉。

深澳電廠究竟有沒有汙染、會不會破壞生態的完整，都可以用科學的方式調查與檢驗，怎麼會用「發誓」這種方式來決定深澳電廠到底安不安全？難道鍾炳利發了重誓之後，就可以完全消除民眾對深澳電廠的疑慮甚至恐懼嗎？民進黨的第一名立委真是把台灣人民當傻瓜！

連具有環境科學與工程博士學位的吳焜裕，都得用這種手段，看來為了讓深澳電廠過關，綠委也是沒招了，未來不知還會使出什麼奧步，大家就等著看吧！

(中國時報)