川普和馬克宏的大嘴巴

2018年04月19日 04:10 中國時報 江靜玲

許多人一定都還記得美國總統川普和法國總統馬克宏首次見面時，兩人握手變成公開比較手勁的景象，川普「霸道」式的握手在全球鎂光燈下，受到年輕的法國總統挑戰。川普和馬克宏最近再較了一回勁，這次比的是誰的嘴巴大。不幸的是，這次沒有喜感，美法兩國元首因為嘴快，好大喜功，忽略了他們說的是已讓數百萬人被迫流離失所的敘利亞內戰，忘了自己言行動見觀瞻。

川普像個移動小炮台，常放橫炮。敘利亞發生化武攻擊前，川普在一次聚會中告訴支持者，回教激進組織「伊斯蘭國」已被殲滅，要把在敘利亞的美軍帶回家來。川普說這些駐守敘利亞的美軍都是好戰士，或許沒錯，但他真正的目的其實是表功，告訴支持者，自己做得有多好，上任不過1年多已擊退在敘利亞的伊斯蘭國，美國子弟兵可以回家了。

川普如此說，全然未考量撤軍是件多麼敏感的事，尤其是從敘利亞這個局勢複雜的國家和區域撤離，其中涉及的不僅是軍心士氣，更有平民百姓的安危。果不其然，川普透露此一意向不久，敘利亞即發生化武攻擊，以及後來發生在上個周末的美英法三國聯合襲擊敘利亞事件。

儘管美英法三國對此次襲擊敘利亞都表示師出有名，但這其間仍存有許多疑點，到底誰是對敘利亞無辜平民發動化武攻擊者，也還是一齣各說各話的羅生門。

可是，就在聯合國尚未能釐清此事前，法國總統馬克宏宣稱，已勸說川普考慮在敘利亞長期駐軍，並透露這次聯合空襲，是他說服川普只瞄準化武工廠採取空中襲擊。馬克宏想表現的是自己對美國和國際局勢的影響力，藉以讓法國選民感到印象深刻，絲毫未考慮自己的嘴巴已撈過界。莫怪遭白宮立即打臉，表示川普仍想盡快撤出敘利亞。

馬克宏還透露他與俄羅斯總統普丁在三國聯軍轟炸敘利亞前數小時通電，親自知會普丁將出擊。再次，馬克宏欲彰顯的是，法國（或他個人）不僅與川普溝通無阻，跟普丁間也有直接聯繫管道。但馬克宏如此不隱藏陳述，讓人不禁懷疑，這些國家和領袖們是在合演一齣飛彈煙火大戲給全球觀眾看嗎？

馬克宏將在下周訪問華府，並將是第一位應邀到美國進行國是訪問的歐洲元首，接下來，他將在5月前往俄羅斯訪問。從白宮到克里姆林宮，馬克宏儼然已是歐洲新領袖。對於從敘利亞內戰以來，一直表現得像一盤散沙的歐盟，這是一個新局面；但回溯從波灣戰爭到伊拉克戰爭法國都主張以外交途徑解決的歷史，馬克宏此刻打的是什麼算盤，或這場賭局是什麼，並不明朗。

然而，毫無疑問，入主愛麗舍宮不滿1年，馬克宏已經逐漸把自己放到世界舞台中央。聯軍攻擊敘利亞前，他才與沙烏地阿拉伯王儲和黎巴嫩總理晤面，此前，並出面調停利比亞兩大內亂勢力，顯示他在中東和北非有一定連結與影響力。

不過，一如歐盟對外事務部官員所言，希望馬克宏不要因為順利調停利比亞兩大勢力後，產生以後所有事情也會很容易的錯覺。聯軍襲擊敘利亞可能只是考驗開端，他可以和川普在握手政治學上創造新聞話題，相信沒有人願意見到他與川普在無法謹守領袖言語紀律上比高下。

(中國時報)