演習只是大陸遏獨開端

2018年04月19日 04:10 中國時報 謝志傳

民進黨上台以來拒不承認九二共識，搞去中國化與漸進式台獨，中國大陸透過各種管道表達不滿與警告。然而當賴揆在立法院備詢時，稱自己是台獨工作者，接著受媒體採訪時重申自己是務實的台獨工作者，引發大陸媒體大肆撻伐。國台辦在例行記者會也開始批判賴揆的言論，甚至國台辦主任劉結一直指賴揆是台獨，也暗示大陸此次軍事演習是衝著台獨而來。

以往大陸鮮少批判行政院長的言行，更不用說出現此類排山倒海般的指責。近幾年來，中國大陸經濟實力大增，軍事力量也不可同日而語，大陸稱可以對付台獨的手段很多，軍事演習只是一個開端，我國際空間與邦交國也可能受到影響。在大陸軍演前幾日，媒體報導外資已經匯出近20億美金，躲避軍演去避難，同時對台灣股匯市造成一定程度的影響。

除了軍演之外，國人念茲在茲的國際空間勢必也會受到影響。第71屆世界衛生大會WHA即將在5月21日至5月26日在瑞士日內瓦召開，但台灣至今仍未收到出席邀請，儘管衛福部長陳時中說繼續努力，在兩岸關係如此緊繃之下，能不能收到邀請函答案已經不證自明了，更何況兩岸在針鋒相對之際。除了世界衛生大會，國際民航組織、國際刑警組織以及其他國際組織，我國都無法與會，因此我國際空間在可預見的將來勢必受到更多擠壓。

大陸外交部長王毅在年初結束訪非行程時透露，「希望所有非洲國家，都能夠一個不少地出現在陸非合作的全家福照片裡。」暗示將挖走台灣在非洲唯二的邦交國。此次蔡總統訪問我非洲友邦，卻僅安排史瓦濟蘭，而缺布吉納法索，這與以往之安排大相逕庭，不禁讓人懷疑我與布吉納法索邦誼是否生變？在民進黨上台之後，雖然北京僅挖走我幾個具象徵與戰略意義之邦交國，但隨著兩岸關係惡化，我邦交國數目能否維持已充滿變數。

北京使用軍演、壓縮我國際空間以及挖走我邦交國等手段已經使台灣受到不小程度的影響，更不用說最重要的經濟手段。台灣受惠於兩岸經貿交流，每年從大陸賺取大量貿易順差，沒有兩岸經貿，台灣對外貿易就是逆差。民進黨政府試圖拉攏美日對抗大陸，儘管美國會通過《台灣旅行法》，但在貿易上卻不把台灣納入鋼鋁稅豁免名單，足見美國還是以己身國家利益為先。台灣要走出自己一條路，就得妥善處理兩岸關係。

當政治人物想要以特立獨行的政治語言吸引某些團體的支持時，要以大局為重，並考量民眾利益是否會受到傷害。此次賴揆暴衝式言論，苦果卻由全民吞就是一個活生生的例子。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)