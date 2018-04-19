第四次台海危機醞釀中？

2018年04月19日 04:10 中國時報 陳一新

中國人民解放軍於4月18日舉行相當規模軍演，距離金門只有60公里，引來全球高度關注，金防部也在前一天舉行演習，相互較勁的意味甚濃。大陸軍演應該還只是「茶壺裡的風暴」，但會不會發展成成第4次台海危機，端視蔡英文總統的政治智慧與應變能力。

從決策角度看，1996年第3次台海危機的爆發，可說是美中台三方決策體系一連串的誤判與錯誤造成。首先，1996年台海飛彈危機就是由1995年李登輝訪美後，大陸對台文攻武嚇持續無解演變而成。此意味著，如果蔡政府不妥為處理4月18日茶壺裡的風暴，未來不無可能醞釀成第4次台海危機。

其次，1995年大陸對台文攻武嚇前，兩岸還存在秘密高層溝通管道，但後來仍然失控，文攻武嚇愈演愈烈，終於爆發1996年台海飛彈危機。今天兩岸完全沒有高層溝通管道，都是透過媒體隔空喊話，不免做出錯誤決策。

1995年大陸對台文攻武嚇之際，李登輝總統在台北坐鎮，後來爆發1996年台海飛彈危機，至少還能搬出18套劇本，安民眾的心。如今蔡總統出訪史瓦濟蘭，未來可能還要出訪南太友邦，留下不少台灣「中樞無主」的空窗期。其間，若是賴清德受不了中共文攻武嚇的刺激，而啟動他的「務實台獨政策」，不無可能讓兩岸軍事危機呈螺旋狀上升，演變成第4次台海危機。

第四，針對1995年大陸對台文攻武嚇，柯林頓政府透過多元管道告訴北京希望大陸適可而止，並透過時任國防部副助理部長的奈伊表示美國絕不支持台獨，並稱台灣即使宣布獨立，美國也不會承認。然而，美方的努力仍無法力挽狂瀾，1996年3月解放軍對基隆與高雄外海各發射一枚飛彈，第3次台海危機於焉展開。

今天，美中貿易戰方興未艾，雙方在南海也透過航母軍演較勁。川普政府是否會像柯林頓政府一樣對中領導人江澤民好言相勸，還是將台灣推往火坑？這可能是蔡政府要好好深思的。

第五，1996年台海飛彈危機爆發後，砲兵出身的美國國防部長斐利研判大陸對基隆與高雄外海各發射一枚飛彈，頗有包抄台灣之勢，美國再不行動，大陸可能會進一步對台動武。

今天，川普政府之內有沒有這麼睿智的閣員，敢於建議派遣兩個航母戰鬥群馳援台灣，不無疑問。更何況，台海軍事力量此消彼長，台灣有無當年因應能力，也啟人疑竇。

總之，今天台灣在各方面的能力與1995、1996年相比，都呈現江河日下之勢，唯獨台獨氣焰與聲勢卻較當年高漲。大陸民間武統聲浪甚囂塵上也就罷了，但是當國台辦主任劉結一也直指「賴清德就是台獨」，而蔡英文既無法撤職查辦，也無能管教約束，只能繼續縱容，恐怕只能坐視第4次台海危機的爆發了！（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)