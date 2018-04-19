2018年04月19日 04:10 中國時報 賴祥蔚

你最近買書了嗎？猜想很多人的回答應該都是沒有。

不買書會怎樣？生活不是一樣，難道就會變得沒有書香氣息嗎？不，問題不在這裡，但是後果卻超出想像。

再過幾天就是「閱讀日」了，聯合國教科文組織在1995年把4月23日訂為「世界圖書與版權日」，通常也稱為世界閱讀日、世界讀書日、或是世界書香日。

鼓勵閱讀，在網路時代之前就是鼓勵買書。從個人的角度來看，買書可以增加知識、增廣見聞、提升書香氣息。如果從整個社會的角度來看呢？書籍出版市場的健全，當然有助於提高作者寫書的動力，因此可以鼓勵社會文化的積累與傳承。

過去一段時間以來，隨著科技進步、網路發達、電子產品盛行，只要有可以連結網路的智慧型手機，就有享用不盡的資訊與娛樂，影響所及，全世界買書人口都越來越少。

各國政府知道出版市場崩毀的可能後果，因此積極輔導。我國的文化部就透過「台北國際書展」、推介中小學優良課外讀物、增加出版與其他產業合作的機會、拓展海外及華文市場等多種政策，希望幫助書市。可惜台灣的出版情況仍然持續探底。

有人可能會說，實體書籍的被淘汰是大勢所趨，反正現在已有電子書，而且上網看各種網路文學也算看書。這種說法當然沒錯，關鍵在於網路發表是不是能夠有效銜接紙本書籍在社會文化積累與傳承方面的功能？

筆者陸續出版過教科書與通俗文學等10多種書籍，每年的版稅收入加起來只有2、3萬元。作者的著作不夠高明當然是主要原因，但是出版的衰頹之勢也頗有貢獻。

以教科書來說，即使是選修課，10多年前一個班上大約有7至8成的學生願意購買教科書；現在即使是必修課，整個班上願意買書的學生恐怕也不到1、2成。前1、2年出版社又詢問寫教科書，當下婉拒了。

在通俗著作的部分，筆者10幾年前有幾本著作，銷售量都在4千本上下。當時某大出版社的政策是：1萬本以上主動續約，5千至1萬本還要評估，5千本以下不再考慮。

10幾年前通俗著作銷售不到5千本，不算是成功作家，但是現在的出版市場恐怕超過2千本就可以列入暢銷書了。過去10多年的變化已這麼大，下一個10年又如何？

如果不買書會怎樣？結果值得深思。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)