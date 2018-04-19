2個傻瓜 為蘭嶼垃圾募款

2018年04月19日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

「我是香港的傻瓜，到蘭嶼發現比我還傻的阿文，我一定要幫他！」香港籍的龍舟教練胡梓康到蘭嶼旅遊時，發現阿文（林正文）如苦行僧般從事資源回收工作，讓胡梓康決定響應阿文的行動，手工打造大龍舟並以人力從台東航向蘭嶼，為阿文打氣並募款。

胡梓康從香港來幫忙

「蘭嶼的垃圾是世界的縮影！」胡梓康表示，同樣是小島的香港，也與蘭嶼一樣面臨垃圾問題，他帶民眾划龍舟時，也會順手清除海上垃圾，前年到蘭嶼，看到阿文在烈日下撿垃圾、做資源回收，讓他非常感動，「怎麼會有人比我還傻！」

阿文蓋環境教育中心

胡梓康苦笑說，阿文與他的共通點，就是語言能力很差，勸其他人不要丟垃圾很困難，所以只能自己撿垃圾，看到阿文把自己租給遊客賺錢的機車賣掉，只為了興建一棟以寶特瓶蓋的環境教育中心，呼籲不要亂丟垃圾，讓他決定要為阿文做點事。

胡梓康去年從香港搬到台東，以手工開模、玻璃纖維打造16公尺長的大龍舟，取名為「綠舟」，需要22人才能駕馭，招募包括台灣、香港及海內外有跨海划船經驗的好手，並展開訓練，預計共35人輪番上陣。

胡梓康說，這是最原始、最環保抵達蘭嶼的方式，僅用人力、不用機器凸顯訴求，透過活動希望能募款，讓阿文的環境教育中心有經費能運作。

阿文說，海洋垃圾無國界，小島遇到的垃圾問題，其實是世界垃圾問題的縮影，垃圾多無法處理，隨海洋漂流，最終還是人類要面對承受，他的環境教育中心以寶特瓶、依蘭嶼傳統地下屋形式打造，要讓更多人看到蘭嶼的垃圾問題。

拼板舟為大龍舟破浪

為了響應划船到蘭嶼的行動，阿文的舅舅張馬群也以手工打造一艘拼板舟，為大龍舟破浪。張馬群說，台東到蘭嶼是逆流，要對抗強勁的黑潮，預估可能要花13小時才能到達。

為了解決蘭嶼垃圾問題，台東縣政府推出1人1公斤、自己的垃圾自己背，呼籲遊客離開蘭嶼時可以順手帶走1公斤的垃圾，台東縣環保局也評估在島上興建小型氣化廠，以氣化方式處理垃圾。

(中國時報)