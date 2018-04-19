李師科搶案成靈感《閃光》塵封30年見天日

2018年04月19日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

1982年的李師科案，是台灣史上第一件銀行搶案，震驚了戒嚴中的社會。當時電視台播放李師科頭戴假髮、帽子與口罩的畫面，讓藝術家陳界仁得到創作靈感，拍攝一部1分多鐘的錄像作品《閃光》，1984年時原定在台北美國文化中心舉辦個展，卻在戒嚴時期被封殺，近年才重新找到這支錄影帶，讓影片重見天日。

在短短1分多鐘的影片裡，一個看不見容貌的蒙面者反覆被槍擊、倒下。台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所教授孫松榮表示，陳界仁創作《閃光》時才25歲，正在準備自己「告別25」的個展，而1982年的李師科搶案，帶給他很大的衝擊。

孫松榮表示，「那時為了找這個通緝犯，老三台一直在播送李師科行搶的監視器錄像。他當時戴著假髮、帽子與口罩，讓陳界仁感受到人民的弱小，即使要用搶劫來反抗政府，也是無力的。」

孫松榮說，「我想陳界仁是同情李師科的。李師科是老兵，1949年來到台灣，住在眷村裡，看盡眷村裡窮苦的樣貌。他行搶的動機是為了反抗政府與銀行的官商勾結，心有不平，甚至把搶來的錢也發給窮人。」

個展後來沒辦成，影片也從未播放，直到2015年才在陳界仁家中倉庫找到，讓這支30年來只聞其聲不見其影的作品重見天日。《閃光》日前在北京798藝術區的「長征空間」畫廊展出，目前在台北當代藝術館「不只是歷史文件：港台錄像對話1980-90s」展示。

(中國時報)