李師科搶案成靈感《閃光》塵封30年見天日

陳界仁1分多鐘的短片《閃光》，以李師科案為靈感，卻在戒嚴時期被封殺，直到近年才重見天日。（台灣國際紀錄片影展提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

1982年的李師科案，是台灣史上第一件銀行搶案，震驚了戒嚴中的社會。當時電視台播放李師科頭戴假髮、帽子與口罩的畫面，讓藝術家陳界仁得到創作靈感，拍攝一部1分多鐘的錄像作品《閃光》，1984年時原定在台北美國文化中心舉辦個展，卻在戒嚴時期被封殺，近年才重新找到這支錄影帶，讓影片重見天日。

在短短1分多鐘的影片裡，一個看不見容貌的蒙面者反覆被槍擊、倒下。台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所教授孫松榮表示，陳界仁創作《閃光》時才25歲，正在準備自己「告別25」的個展，而1982年的李師科搶案，帶給他很大的衝擊。

孫松榮表示，「那時為了找這個通緝犯，老三台一直在播送李師科行搶的監視器錄像。他當時戴著假髮、帽子與口罩，讓陳界仁感受到人民的弱小，即使要用搶劫來反抗政府，也是無力的。」

孫松榮說，「我想陳界仁是同情李師科的。李師科是老兵，1949年來到台灣，住在眷村裡，看盡眷村裡窮苦的樣貌。他行搶的動機是為了反抗政府與銀行的官商勾結，心有不平，甚至把搶來的錢也發給窮人。」

個展後來沒辦成，影片也從未播放，直到2015年才在陳界仁家中倉庫找到，讓這支30年來只聞其聲不見其影的作品重見天日。《閃光》日前在北京798藝術區的「長征空間」畫廊展出，目前在台北當代藝術館「不只是歷史文件：港台錄像對話1980-90s」展示。

(中國時報)

2個傻瓜 為蘭嶼垃圾募款 綠色電視台留下3000小時社運影像

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。