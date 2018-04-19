綠色電視台留下3000小時社運影像

2018年04月19日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

網紅「視網膜」模擬主播播新聞的「眼球中央電視台」影片，以反諷逗趣的形象爆紅，日前甚至真的被電視台延攬成為主播。但早在1989年就有紀錄片團體「綠色小組」組織「綠色電視台」，自行架設發射台，成功播送畫面，「開播片」更幽默反諷當時電視台被政府壟斷的情形。

「綠色電視台開播片」中，主播「李四秋」戴著斗笠，戲稱自己跟當時電視台當紅主播李四端與李艷秋沒有親戚關係。影評人、策展人林木材表示，「綠色小組」當時參與社會運動，卻發現電視台對於社運的報導和現場實況不同，於是買來攝影機，自己拍攝社運現場畫面。

林木材表示，「他們把拍攝到的畫面做成錄影帶，在運動現場販售，就像地下刊物一樣。」影片中有立法院打架的畫面、1988年的520農運等，從1986年到1990年解散，期間一共留下了3000小時的社運影像。

Youtuber文化近年崛起，網紅甚至成為現在年輕學生的夢想職業，但早在這類微電影、微影片風行之前，80、90年代的香港和台灣藝術家便投入「錄像藝術」，透過影像對歷史事件提出觀點，或是拍下事件。

林木材表示，綠色小組原本想申請成立自己的電視台，也被政府以「沒有頻道」等理由拒絕。1989年底三合一選舉時，他們從大陸買來衛星天線，偷偷裝設在尤清的競選總部上，「雖然播送範圍很小，但真的有人接收到頻道，看到畫面。」也成為台灣最早的民間電視台。

(中國時報)