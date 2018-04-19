文博會從身體創造 概念曲高和寡

2018年04月19日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

2018台灣文博會18日揭幕，計有23國、559個單位參展，不過今年主題「從身體創造」，卻令人一頭霧水，部分參觀人士反映過於空洞，難以落實於商品與設計。

奇想創造創辦人謝榮雅在開幕典禮上則呼籲：「設計不必然產業化，但要能影響生活。」也指出從公部門開始改變生活的必要性，「若不能影響一個公務員或公部分，設計又如何能影響國家？」

文化部去年起嘗試以「文化策展」方式推動文博會，期許激發創作能量，以今年的主題來說，更是試圖思考、運用在地文化提高產品獨特性，但知名設計師謝榮雅則指出，近年台灣的產業發展相對負向，如何讓設計「混血」產業，影響生活，更是公部門刻不容緩的議題。

業內人士強調必須用設計的DNA與能量，緊密與產業複合，文博會開幕式上也以「點亮燈泡」儀式象徵為設計產業注入能量，但由今年參展的展示品來看，不論手作工藝、時尚設計，其實都鮮見「從身體創造」的概念，部分業內人士指出，若主題無法結合產業實際的走向或趨勢，則文博會「從設計出發」的定位或主題仍會流於空泛、口號，實則難以落實於商品開發或設計。

對此文化部次長李連權回應指出，在商品之前必然先提出概念與元素，而後才有設計與商品，「從身體創造」的主題作為概念，運用上如工藝部分，過去只展示成品，但如今更會結合設備、百工，讓參觀者知道作品是如何完成的。又如時尚展示，也融入百工的概念，將時尚與職業別結合。

文化部長鄭麗君則在文博會開幕式上指出，該展不僅是商展，更是文化行動，回應著近年design thinking的思潮，也開始thinking design的工作，希望透過反思設計以孕育文化創新及社會創新的可能性。

(中國時報)