「孝親永遠做不夠」金士傑有愧

2018年04月19日 01:22 中國時報 洪秀瑛 專訪

金士傑（右）在舞台劇中演漸凍人，台上與卜學亮有場精采的生命對談。

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

「孝順父母這件事，永遠做得不夠，因為孩子不可能時時刻刻在父母身邊，他們的無助、寂寞、日漸老去，每1秒都在發生。」66歲國寶級劇場大師金士傑演活許多大家熟悉的角色，生活中提起自己作為兒子的身分，他說因為忙於工作及照顧妻小，無法時常回屏東探望及陪伴103歲、98歲的高齡父母，心中常陷於兩難，對年邁雙親十分虧欠。

金士傑主演的果陀舞台劇《最後14堂星期二的課》4月20、21日將在台南文化中心加演，接著5月初為蘭陵40《演員實驗教室》演出4場。金士傑百忙中為「第二屆旺旺孝親獎」活動接受專訪，分享他與父母之間的情感互動。他說，妹妹們因為沒有工作以及孩子的困擾，陪爸媽的行動力比他多很多，「她們做很多我來不及做的事」。

兒時志願當「好僕人」

《最後14堂》描述一位得了漸凍症的大學教授莫利，在他所剩無幾的日子裡，把自己最真實的生命經驗，傳授給一位世故而冷漠，甚至忘了關懷身邊最親愛的人的學生米奇。金士傑有感而發說，「每個人都像米奇，在自己的現實世界有工作、人際關係、家庭、健康等問題，能陪在爸媽身邊的人不多，我相信天底下每個孩子都會有這種虧欠。」

金士傑成長於屏東鄉下眷村，在家中5個孩子排老二，他說最近在家帶孩子，有個畫面就是每次他們吃不完的東西，老婆就說：「來來，爸爸吃。」因為收的廚餘量大，常常吃得很撐，讓他想起小時候媽媽也是這樣對他說：「來來，弟弟幫我吃掉。」擔任這廚餘的工作已經大半輩子，他一直樂在其中，「可能老二比較好說話，不鬧彆扭。」

他從小懂得察言觀色，「滿早就覺得揣摩上意、伺候人是我拿手的」，這大概是排行老二的優勢，他小時也喜歡做抹地板、逮蚊子的活兒，有時把蚊子屍體黏紙上，媽媽會給幾毛錢，他目的不是為了賺錢，而是很有成就感，自得其樂，小時童言童語說將來志願要做個「好僕人」，特喜歡服務人群，對照大半輩子在舞台上服務觀眾，頗有異曲同工。

金士傑的母親是虔誠基督徒，他小時候跟著母親上教堂，也會和成群孩子圍坐大榕樹下，聽著老伯伯們講著《七俠五義》、《封神榜》故事，常望著木紙做的天花板斑駁的痕跡、躺在榻榻米上看天空奇形怪狀的雲朵，腦海裡編著各種故事。青少年期間，他廣泛閱讀文學、哲學和宗教書，熱頭上曾想過當傳教士或出家，現在看自己，覺得這些想法浪漫極了。

從小去教會影響深遠

對於父母的教養，「媽媽從小帶孩子去教會這件事影響深遠，哥哥後來當了牧師，我有時想，小時候吃飯前，媽媽會叫我們禱告、睡覺前她會唱教會的歌曲，當我長大回想，覺得極為有意義、美好，而且我何其有幸，全人類不見得很多人有這樣的機會，那很深刻打下基礎就是『你覺得這個世界是甜美的，跟這世界有一種甜美的關係』。」

(中國時報)