教養兒女 老婆說了算

2018年04月19日 01:22 中國時報 洪秀瑛 專訪

金士傑在花甲年紀才擁有一對龍鳳胎寶寶，孩子快7歲，他這個「老爹」最常做的就是對孩子們說故事，兒女也習慣跟大人要故事。對兒女的教養，他坦言絕大部分聽老婆的，相信另一半都是經過全面考量，「我常常都是尊重她，因為我在家時間少，她在生活上照顧得多。」很少有意見分歧？他笑言：「分歧？她說了算。」

金士傑在家不是虎爸型，若發現太太有時強硬或嚴肅方式盯孩子，為了不讓孩子慌，他會用柔軟方式緩和。他說女兒性格安靜，哥哥活潑些，比小時候的自己更瘋狂、聰明，「哥哥在育嬰房我就發現，他光看天花板就興奮得不得了，我就想這嬰兒怎麼這麼嗨，每天來回推車，他每天興奮，所以我想他將來看這世界，感受力應該比我強。」

他想寫信叮嚀20年後的一對寶貝，「我能想到的不是事業、不是健康，而是『異性朋友』和『愛情』。」他說：「感情是一不小心就決定一輩子的事，那個人後來就變成老婆，後來就變成孩子的媽，這個人後來就跟你（妳）手牽手埋進土裡，這事當然大，而且年輕人常常在感情中一不小心就迷失，拉不準感性、理性的平衡。」

他對兒女的期許很平實，「我在反骨的時候，並不是不認清現實世界，也沒有低估要準備好跟現實世界打仗的條件和能力，將來我的孩子要選擇哪一條路都可以，我不希望他們重蹈我覆轍，但我也不覺得我有什麼不對，隨他們走，不管幹哪一行，在適當的年紀，都要知道自己必須建立上戰場的能力、跟世界相處的能力、要有點收入，他們得對自己的思想敢負責任。」

(中國時報)