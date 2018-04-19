金士傑用作品和父母對話

2018年04月19日 01:22 中國時報 洪秀瑛 專訪

金士傑的兒子開心領爺爺的紅包。

此刻最想對爸媽說的話？金士傑說：「說不完，我一路演戲，常常演年紀大的人或在台上嚥了氣的人，像《暗戀桃花源》，我看老年的雲之凡（林青霞飾）出現的時候，我一直用年輕的媽媽來換算，會想『哇，媽媽這麼老啦』，那是身上最不見天日的一種軟弱，我對於這種事很生氣，甚至想跟上帝翻臉，『怎麼可以這樣對待她（媽媽）』！」

在《最後14堂》劇中，他有一幕因漸凍症已雙手扭曲，拿東西時卻散落一地，探望他的卜學亮手忙腳亂，發現他搞得很狼狽，「那種幾近燃燒自己進入崩潰狀態，我常想到我爸爸，因為爸爸在我們面前總是有很好形象，哪天他不能控制自己的屎啊尿啊，發現保護不了自己的形象，最狼狽樣子被全世界看到了，他是不是很傷心？」

金士傑在作品中，時常和爸媽有深刻交流，「那是我生命中最重要的一個位置，有的時候也許會靠老婆、小孩連結，但常常最重要時刻是爸媽，所以我在作品中和他們深刻交流過無數次了，我們一直在對話，一直把我最痛的點，最大的不捨、依賴，赤裸裸的面對他們。」

年輕時的金士傑是執拗、古怪的、愛和世俗較勁兒，內心有種窮人萬歲的聲音，覺得沒吃苦就不叫日子，生活窮得很自在，他可以跟爸媽說「我沒賺錢」、可以對朋友說「我去你家吃剩菜剩飯」，不在乎別人怎麼看，知道自己沒錢也不慌。到了花甲之年，卻多了一分對這個世界的和解，他曾說：「當我發現自己是一片落葉的時候，就開始不跟自己開辯論會了。」

金士傑曾隨著爸爸到祖墳祭祀，爸爸悠悠地對著祖先說：「你們可以含笑九泉了，我帶孩子來看你們了。」他回想這一幕情景仍覺得不忍，因為自己晚婚，很重視傳宗接代的爸爸卻從不給壓力，「加上搞戲劇這行，很多時間沒收入，我又很放任自己，他都不出聲。」他說後來告訴爸爸孫子出生的時候，爸爸在電話中高興得掉淚的聲音，這畫面至今讓他難忘。

(中國時報)