馬毓芬尪800萬送她當主唱

2018年04月19日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

王力宏（右）帶著懷有6個多月身孕的老婆李靚蕾現身，左為陶喆。（粘耿豪攝）

馬毓芬18日在台北國際會議中心舉行「愛的旅程」音樂會，她曾替多位歌手擔任合音，人緣極佳，昔日同門的伍思凱、曾幫忙製作配唱的梁靜茹、范瑋琪擔任嘉賓，分別上台和她合唱〈關於愛情〉、〈我喜歡〉、〈啟程〉；黃韻玲、陳子鴻則負責鋼琴和吉他伴奏。

馬毓芬演唱會記錄整理自己的音樂心路歷程，也紀念逝世11年的哥哥馬兆駿，這場演出是老公「陳大哥」送她的結婚禮物，耗資800萬元打造，並和「罕見疾病基金會」、「看見，齊柏林基金會」合作，只要捐款就能獲得門票，一個月募得200萬元，意義非凡。

馬兆駿子女合唱〈木棉道〉

她昨唱到〈木棉道〉時，螢幕出現馬兆駿過去上節目時的片段，隨後馬兆駿的3名子女也現身齊唱，氣氛感人，她忍不住紅了眼眶。她唱〈很愛很愛你〉時，原訂在北京宣傳電影的劉若英，突然驚喜上台合唱，更當場逼哭她，讓她哭罵：「妳很煩耶！」

她16日完成終身大事，昨演唱會尾聲穿上白紗演唱〈牽牽手〉，老公和她走到舞台中間的門，象徵走向幸福的門後，繼續「愛的旅程」，為演唱會畫下美好句點。

王力宏和孕妻李靚蕾昨到場欣賞，面對現場眾人道賀頻回：「謝謝。」表示還沒幫兒子取名字；謝金燕低調現身，避談再演電影一事；庾澄慶、陶喆、張清芳、Selina等人也捧場。

(中國時報)