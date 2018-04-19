老蕭千萬代言手機秀鼻孔

老蕭日前受邀代言OPPO新款手機。

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中國時報
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老蕭喜歡由下往上的角度自拍。

蕭敬騰（老蕭）近日獲手機品牌OPPO邀約，以千萬台幣價碼加入田馥甄行列，成為OPPO明星家族成員。老蕭日前搶先試用OPPO新機R15，對拍攝效果尤其滿意，不僅在工作現場大玩自拍，還與工作人員分享自己的「倒愛心形狀鼻孔」，他笑說因自己習慣由下而上的自拍角度，才被眼尖粉絲發現鼻孔的形狀特殊。

老蕭形象親民、代言項目眾多，舉凡保養品、遊戲、超商、電信、飲品及羽絨衣等隨處可見老蕭肖像；大陸藝人謝娜曾在節目裡吐槽老蕭家中全是代言商品，她表示和老公來台造訪老蕭家，沒想到浴室裡的東西，從牙膏、牙刷到沐浴乳，瓶罐上全是老蕭的肖像，謝娜笑喊：「我怎麼洗澡，每個瓶子上都有他的頭像看著我，我洗得下去嗎！」

5月底巡演起跑

其實老蕭曾於2015至2017年期間代言華碩手機，去年華碩推出新機改找韓國藝人孔劉代言，老蕭就在臉書分享自己手持華碩手機的照片，寫下「我還以為Asus忘記我了」，如今時隔沒多久，老蕭再獲另一手機廠商邀約，顯見其炙手可熱。

老蕭近期工作蠟燭多頭燒，除了拍戲、新專輯，演唱會也如火如荼進行中，他將於5月底在台北小巨蛋開啟第4次世界巡演，近日也宣布大陸場次於上海虹口足球場起跑，再度掀起搶票熱潮。

(中國時報)

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