老乾杯赤身系和牛拚美味

厚切和牛排在鐵網上滋滋作響，頓時火光四溢。（徐力剛攝）

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中國時報
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特色料理「老乾杯雲丹和牛壽司」，售價380元/貫。（徐力剛攝）

日式燒烤市場競爭激烈，強調全店僅供應和牛料理的老乾杯拿出全新「赤身系」料理應戰。赤身系和牛指的是牛的後腿肉部位，油花少瘦肉多，經鐵網燒烤肉質軟嫩，清爽不膩口，如星星牛排、腿肉牛排等；星星牛排取牛後腿骨肉部位，瘦肉中有一條筋從中貫穿，多次咀嚼牛肉香氣滿溢口中。

乾杯集團先前與日商日鐵住金物產合作，打造全新品牌乾杯食品，跨足肉品進口事業，挾自身進口商優勢，此次進口整頭日本和牛在台分切（內臟除外），23日推出全新菜單加入前胸、前臂、肩胛、腹部等7大部位，推出10款和牛牛排，包括羽下牛排、板腱牛排、鞍下牛排、星星牛排、極選鞍下牛排等，提供多元化選擇。

奢華金箔當配料

創意料理「老乾杯雲丹壽司」以壽司米飯為基底，加入日本海膽、鮭魚卵、黃瓜與紫蘇葉提味，牛肉上以金箔點綴貴氣十足，上桌前專人服務燒烤香氣四溢，令人食指大動。

乾杯集團表示，老乾杯全台8間門市，平均客單價為1800至2000元，店內和牛產地以日本山形為主，同步供應宮崎、鹿兒島、熊本、近江等和牛。集團看準金字塔頂端饕客商機，今年底將推出升級版燒烤品牌，平均客單價3000元以上，預計落腳信義百貨商場。

(中國時報)

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