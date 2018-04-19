克莉絲汀娜 受驚真心不騙

2018年04月19日 01:22 中國時報 潘鈺楨 報導

克莉絲汀娜漢卓克斯（前）勇敢抗敵，保護女兒貝莉麥德森。（CatchPlay提供）

以美劇《廣告狂人》中的「咪咪姊」入圍6次艾美獎最佳女配角的克莉絲汀娜漢卓克斯（Christina Hendricks），在電影《只殺陌生人》，形象大翻轉，飾演帶領全家與面具殺人魔對抗的勇敢母親。她在片中有許多狂奔、尖叫的戲碼，受訪時說：「驚嚇不是假的，完全是真的！」

克莉絲汀娜說，每次她看到飾演殺人魔的女演員時，都要求對方拍戲才戴上「毀容娃娃面具」，其他時候千萬不要戴，「我們拍攝時在一個小房間，現在一講起，馬上又想到那種恐懼！」

容易被暗黑吸引

她演過很多劇情詭異的片，像是萊恩葛斯林（Ryan Gosling）首部導演作品《遺落流域》、《霓虹惡魔》等。她承認：「我真的很容易被暗黑吸引，我認為探索人性相當有趣。」

克莉絲汀娜在片中飾演反抗殺人魔的母親。雖然她沒真實經歷過被追殺，但卻覺得，許多電影裡發生的荒謬事件都有可能在身邊發生，校園槍擊、恐怖攻擊或是賭城掃射都真實出現過。拍《只殺陌生人》帶給她的驚悚感實在太真實、陰影太大，害她從拍攝結束到現在都不敢去露營。

故事描述一家人開心進行公路旅行，在一個陌生的貨櫃屋營地過夜，黑夜來臨營地突然停電，出現3個神祕的面具人，沒有理由地開始攻擊無辜的這家人，使盡任何折磨手段，要測試他們的恐懼極限。電影明（20日）在台上映。

(中國時報)