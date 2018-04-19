2018巴塞爾鐘表展－香奈兒腕表 不只是時尚

2018年04月19日 01:22 中國時報 陶福媛 報導

香奈兒為男士設計研發的MONSIEUR DE CHANEL腕表系列，在今年推出雄獅懷表。（ CHANEL提供）

香奈兒MONSIEUR DE CHANEL腕表系列雄獅座鐘。（CHANEL提供）

香奈兒腕表不斷挑戰製表技術，不以「時尚配件」自居。（CHANEL提供）

搭載最新款Calibre 3自製機芯的「BOY FRIEND Calibre 3」鏤空腕表，是今年BASEL展的焦點。（CHANEL提供）

剛中帶柔的「BOY FRIEND」腕表，深受時尚人士的喜愛。（CHANEL提供）

香奈兒是時尚精品，但若將香奈兒腕表簡單定義為「時尚腕表」，並不公平。

多年來，香奈兒在製表工藝投注心力，在表界有目共睹。2016年，香奈兒研發自製機芯Calibre 1，讓當年搭載自製機芯的Monsieur de CHANEL男表成為年度話題之作，震憾表壇。隔年，香奈兒推出第2枚Calibre 2山茶花造型鏤空自製機芯，融合製表工藝與美學，Premiere鏤空山茶花腕表更在去年拿下「表壇奧斯卡」日內瓦高級鐘表大賞的最佳女表。

今年，香奈兒推出Calibre 3自製機芯，再下一城。

BOY FRIEND Calibre 3 剛中帶柔

搭載Calibre 3自製機芯的「BOY FRIEND Calibre 3」鏤空腕表，線條更加簡約時尚，機芯懸浮在18K米色金八角造型表殼內，呈直線排列的垂直輪系結構，化繁為簡，更能凸顯機芯的層次美感，黑色表橋展現了機芯律動之美。

香奈兒女士老喜歡從男友的衣櫥裡找尋創作服裝靈感，將斜紋軟呢、條紋水手裝、軍裝大衣等男裝元素融入設計當中。這款於2015年問世的「BOY FRIEND」的腕表，剛中帶柔的八角型表殼設計，無疑是最能詮釋香奈兒精神的腕表作品。

採用Calibre 3自製機芯的「BOY FRIEND Calibre 3」鏤空腕表，有18K米色金表殼和18K米色金鑲鑽2種款式。

呼應「BOY FRIEND Calibre 3」鏤空腕表的陽剛帥氣，搭載Calibre 2.1鏤空山茶花機械機芯的Mademoiselle Prive腕表，則又是全然不同的柔美浪漫，幾何山茶花形的自製機芯不需過多裝飾，本身就是一件藝術品，花朵在仕女的手腕間搖曳生姿，更添美感。

全新登場的Mademoiselle Prive珠寶腕表集工藝之大全，包含琺瑯彩繪、雕刻和珠寶鑲嵌等，透過頂尖工藝大師的巧手，將巧奪天工的工藝美學融入腕表方寸之間，為品牌更添傳奇。

MONSIEUR DE CHANEL 雄獅躍入

2016年，香奈兒為男士設計研發的MONSIEUR DE CHANEL腕表上市，搭載品牌的自製機芯CALIBRE 1，以瞬間跳時和逆跳分鐘的高複雜功能贏得男士的喜愛。今年，香奈兒再度迎合男士的品味融入香奈兒經典雄獅元素，搭載最新研發的CALIBRE 2.2機芯，推出雄獅懷表和雄獅圓型座鐘，各限量5只。

將香奈兒經典2.55包的鎖扣和格紋元素融入設計的CODE COCO腕表，既是一只珠寶手鐲，同時也是一只腕表，與表面併列的另一面，鑲嵌了一顆公主式切割的美鑽，手鐲式表帶則裝飾香奈兒的經典格紋，無疑是最能代表香奈兒風格的腕表作品。

繼去年推出精鋼款式、白金鑲鑽款之後，2018年新推出黑色陶瓷材質的CODE COCO腕表，更具時尚感。

(中國時報)