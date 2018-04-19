全聯前進大學 智能服務邁向新紀元

2018年04月19日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

全聯新莊輔大門市的智能裝置區有智販機、智能站和智取櫃。（郭吉銓攝）

全聯董事長林敏雄（中）、台新金控董事長吳東亮（右）、輔大校長江漢聲（左）18日在新莊輔大門市參觀全台首家藥安康藥局。（郭吉銓攝）

家樂福自助結帳機採用掃條碼與秤重辨識結帳商品，操作簡單。（家樂福提供）

昨（18日）開幕的全聯新莊輔大門市，由全聯和輔大產學合作，是第一家開在大學裡的門市，有Pepper機器人駐店、智慧保全、智能裝置和台新金融體驗區等全新的智能服務，且有首家測試的藥安康藥局，全聯董事長林敏雄表示，希望透過產學合作讓各方面的服務提升，也以智能服務能節省人力。全聯等於結合科技，整合超市、超商、藥局等服務走入新紀元。

貼近年輕族群 將與16校合作

150坪的新莊輔大門市雖較200至300坪的一般店小，卻有即食、即飲的蒸玉米、蒸地瓜和茶葉蛋等熟食；24小時的智能裝置區有智販機、到櫃取貨的智取櫃，與可預購指定商品的和繳水、電等帳單的智能站；以及與大統生技合作的藥安康藥局，提供處方箋、OTC藥品（成藥）與保健品，鄰近輔大醫學系自辦醫院，讓學生和附近居民都便利。

全聯主要客層落在35至65歲，近年透過經濟美學廣告、臉書、福利熊LINE貼圖等方式貼近30歲以下的年輕族群，目前在輔大外，也與北、中、南約16家學校產學合作。林敏雄表示若有機會未來會再開大學門市；藥局會以偏鄉大門市設店為優先；智能服務若測試成功也會大量延伸至各店。此外，預計今年會測試、導入自助結帳櫃台，輔助人力。

家樂福、愛買 耕耘科技新服務

另，量販也積極耕耘科技新服務。家樂福天母店率先引進4台自助結帳機，每台要價近百萬元，適合少量商品快速結帳，10日啟用以來，20歲至40歲青壯族群和帶小孩的親子客群接受度最高，每天約500至600人使用，與一般人工櫃台相當。此外，2015年底起全台有22台全自動現榨柳橙汁機後，上月在桂林、重慶、內湖店也引進全自動椰子水現開機，每杯都是65元；內湖店本月起還有近日很夯的迷你電話亭KTV，唱一首歌30元。

愛買去年下半年在各店建立Line@生活圈做精準行銷，透過來客大數據分析找出各品類熱銷商品，推出Line好友優惠價，成功推動熱銷商品在活動期間銷量成長20倍；且以抽獎活動、食譜分享、周五生鮮日等主題吸引35歲至45歲主力客群。今年起板橋南雅店、桃園店、三重店都有Line@生活圈一對一客服服務，預計年中全台16家門市上線。

(中國時報)