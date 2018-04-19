拿VALENTINO鉚釘包 吉吉哈蒂德喬裝硬派甜心

2018年04月19日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Valentino Garavani Candystud手拿包，6萬元。 （VALENTINO提供）

Valentino Garavani Candystud V形色塊拼接鉚釘裝飾提包，9萬3000元。 （VALENTINO提供）

名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）於鏡頭前的多變樣貌，被許多女孩譽為時尚指標，揉合率真、性感又具有女人味的硬派甜心風格，於Instagram帳號上吸引近4000萬粉絲關注。日前她現身街頭時，手中拿的一只印有VLTN字樣的VALENTINO白色Rockstud Spike鉚釘包，亦完美詮釋出她隨興摩登的個人品味。

身為VALENTINO春夏形象廣告主角的哈蒂德，除了上述熱銷款Rockstud Spike外，還於大片中盡責演繹衍生出的全新Candystud家族，以鮮豔大紅造型凸顯包款華麗歡愉的調性。

本季Candystud系列包款，將原Rockstud Spike硬挺輪廓改以柔軟的Nappa皮革材質打造，並運用辨識度極高的鉚釘雕塑出似菱格紋的立體視覺感，令本就兼具優雅、搖滾雙重氣質的包款，更為俏麗討喜。而手袋可依照個人喜好肩背或手提的多功能性質，和點綴帶有運動風格的VLTN字樣細節，均為其注入無限個性魅力。

(中國時報)