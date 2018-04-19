光華商圈掀電競熱

微星全新GT系列旗艦機「GT75 Titan」，搭配第8代Intel Core i9處理器，12萬9800元。 （微星提供）

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中國時報
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華碩ROG Zephyrus M 無懼‧西風之神，即日開賣，GTX1060版7萬5900元，GTX1070版8萬5900元。（華碩提供）
華碩ROG Store旗艦店中設立了「人機養成區」，現場有ROG電競主機、3連屏螢幕等設備，將提供完善的練習設備與訓練。（華碩提供）

為了台灣電競選手的發展，華碩的ROG玩家共和國昨（18日）在三創數位生活園區1樓全新打造「ROG Store旗艦店」，不僅在現場放置品牌旗下桌機及電競周邊等裝備，更讓玩家現場對戰訓練及產業合作等，同時也將開放各大專院校資訊系、電競社等科系及社團免費場地租借，讓台灣的電競界有更大的發展空間。

同時華碩ROG玩家共和國也宣布推出全新電競商品，包括深受玩家歡迎的「ROG Zephyrus西風之神」系列的全新「ROG Zephyrus M」，還有將在6月發售的世界首款27吋、擁有144Hz更新率的4K UHD HDR電競顯示器「ROG Swift PG27UQ」，畫面及流暢度同時兼顧，為玩家帶來更完整及全新配備。

微星則推出了全新GT系列旗艦機，搭載最新第8代Intel CORE處理器以外，其「GT75 Titan」更是全球首款搭載Core i9處理器的電競筆電，擁有6顆處理核心，還有微星獨家的Cooler Boost Titan散熱設計，另外明（20日）至22日在光華數位新天地將有「微星龍魂快閃體驗店」活動，現場有全新系列電競筆電試玩，選購新品再享期間限定加碼送優惠。

(中國時報)

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