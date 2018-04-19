陳金鋒旅行箱當第二個家

Voyageur Leather Halle後背包（黑色），1萬8400元。（TUMI提供）

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中國時報
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TUMI專為旅人打造個人配備的客製化烙印服務，陳金鋒烙上自己的英文縮寫與球號「CCF52」。（TUMI提供）
店內擁有完整的TUMI皮革系列，及最齊全的Premiunm Collection頂級系列。（TUMI提供）
TUMI台北新光三越信義A9店重新開幕，邀請棒球巨星陳金鋒當任一日店長。Arrive Hamilton公事包（灰棕色），3萬6200元、Arrive’ Gatwick可擴充式旅行箱5萬3600元。（TUMI提供）
Arrive’ Gatwick可擴充式旅行箱（海軍藍），5萬3600元。（TUMI提供）

TUMI台北新光三越信義A9店重新開幕，昨（18日）特邀棒球巨星陳金鋒擔任一日店長，褪下球衣的他目前是球隊副領導，以一襲藍格紋西裝現身，充滿紳士氣息，讓靦腆低調的他笑稱：「很不習慣」。年輕時就常常搭飛機比賽，他在行李箱的選擇上，也如同本身性格低調沈穩，「行李箱就是我第二個家」，最注重「堅實耐用機能好」，顏色上以不容易髒的暗色系為主。

A9店Premiunm Collection最齊

TUMI信義新光A9店擁有最齊全的Premiunm Collection，以高端商務及旅行為主軸的Arrive’系列，及結合頂級工藝與運動風格的Ashton系列，不但貫穿工作到日常，也讓旅人裝備境界再次提升。如系出Premiunm Collection的Ashiton Morrison後揹包，厚實的皮革與洗練的調性，也符合陳金鋒本身低調的性格。

客製化烙印服務

特別的是，TUMI專為旅人打造個人配備的客製化烙印服務，如陳金鋒的吊牌，就烙上自己的英文縮寫加球號「CCF52」，52是他沿用了20多年的球號，被笑稱，「在機場要小心，怕球迷會忍不住去偷他的吊牌！」

(中國時報)

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