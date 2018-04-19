小型豪華運動休旅車 春夏激戰

2018年04月19日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Audi Q2目前正提供5年低月付1.29萬元優惠分期。（Audi Taiwan提供）

VOLVO XC40 T5 R-Design搭配R-Design專屬黑頂棚與雙色車身。（國際富豪提供）

Mercedes Benz GLA180可選全新古銅金車色，在豔陽下閃耀著獨特的光輝，售價172萬元起。（台灣賓士提供）

小型豪華運動休旅車自去年至今隨著Mercedes-Benz、Audi、BMW先後發表GLA、Q2、X2顯得相當熱鬧，INFINITI昨（18日）發表QX30，展現異於歐系車的流行美感，接下來VOLVO也將引進XC40全新車型搶市。

裕隆日產表示，INFINITI QX30除具備休旅車高及寬闊駕駛視野外，還有同級罕見的鋁合金材質越野保桿套件及車頂置物架，兼具視覺質感與車身防護性。搭配LSUV等級18吋大輪圈與粗獷造型防刮輪拱，充分展現運動性格。有豪華與旗艦兩款，售價分別為168、183萬元，目標年銷200台。

INFINITI QX30搭載2.0L引擎，以缸內直噴科技搭配高效渦輪增壓系統，可爆發208hp/350Nm最大動力輸出，AWD智慧型四輪驅動能隨時感測路面狀況，在乾燥路面會以前輪驅動模式提升燃油效率，進入溼滑、彎道或崎嶇路面時，則自動傳遞最高達50%的動力至後輪，搭配主動限滑差速器，將動力分配至左右輪，防止車輛打滑。

Mercedes-Benz GLA是品牌旗下熱銷車，去年一口氣發表新款GLA 180、GLA 200與GLA 200d陣容，並追加GLA 180運動版車型，以及Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC與首次提供的AMG專屬空力套件，藉以滿足年輕族群偏好的與眾不同購車思維。

VOLVO今年將引進XC40全新車型，訴求年輕時尚、活力個性的小型豪華運動休旅車，今年初在台北新車大展搶先亮相，展出擁有252hp充沛動力的T5 R-Design車款；台灣奧迪針對Q Family再推出低月付彈性購車財務方案，其中Q2除享低月付，還有乙式保險、5年原廠保固好康。

(中國時報)