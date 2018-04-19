2018年04月19日 04:10 中國時報 郭本城

外公在生前就不斷告誡我們：「房子是國家免費給我們住的，我們要感恩，以後一定要物歸原主，不可占為己有。」外公辭世之後，我們就自動放棄房地的優先承購權，並搬離我和弟弟這個生命初曉、築夢、圓夢、擁有美好回憶的「迦南美地」。

外公、外婆從不跟我們談及父親的事，我們也從來不提父親的事，以前，兩老是保護我們六尺之孤的單純心靈，以及孕育我們失怙後不致偏頗的人生觀，也預防社會有心人的挑撥利用。這是特殊、破碎家庭的現實環境，養成我和弟弟體貼慈母的性情，我們成年之後，更是保護母親已經痊癒的傷口，使其不再滲血。

當然，除了堅強，母親別無選擇。而稚子的成長就成為支撐她的力量了。正如外公說的「無我是佛性的根本，更是智慧的根基」，這也正是母親慈悲與捨得的智慧。

母親說：「外面的世界很少微笑，每天照照鏡子，自己給自己微笑。」這句話有些傷感，也只有像母親這樣經歷滄桑的人，才會產生這種感慨。

母親堅強，但不強勢，這也顯露她謙卑認命的柔韌性格，正是「毅力堅忍不摧，踐踏荊棘，傲骨不問穹蒼。」這也是她能撐過困頓的原因。

母親曾訓勉我們：「人都有太多的不幸，我們要有度量去原諒別人，讓我們在寬容中成熟長大」，真是「容一番橫逆，增一番氣度」。因為身世和環境的緣故，母親的這句話我和弟弟一直銘記於心，從來不敢怠忘，並且竭能遵行迄今不遺。

日月飛逝，已經十七個年頭了，母親如果健在，將是絳老添壽，歡度九十耆壽了，我相信一定非常熱鬧歡騰，幾代同堂不稀奇，桃李滿門才珍奇，母親必將得到最大的安慰。

她認真的擔當一個盡職的單親媽媽，「水到絕境是飛瀑、人到絕境乃重生」，她跨越無數的群山萬壑，她沒有混亂章法，反而事事井然有序，還不斷的增長智慧，讓她更為大度。當然，我們的外公、外婆坐鎮背後的鼎力支持，絕對功不可沒。

正如聖經〈雅各書〉一章二十七節記載：「在神與父面前，那清潔沒有玷汙的虔敬，就是看顧在患難中的孤兒寡婦，保守自己不受世界的玷汙。」（本連載完結）

(中國時報)