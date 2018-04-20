繼418軍演之後！大陸軍機再度繞台

2018年04月20日 04:11 中國時報 呂昭隆 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

陸空軍跨區繞台航線圖

蔡英文總統出訪非洲期間，大陸除舉行針對性強的418軍演外，大陸軍機也接連兩天遠海長訓。更特別的是，大陸以往從不曾在當日發布軍機遠海長訓新聞，昨天大陸空軍卻罕見主動證實，並用「繞島巡航」此一針對性用語；同時，國台辦發言人馬曉光也抨擊台獨，強調不要低估大陸捍衛國家主權與領土完整的堅定決心和堅強能力。

小英出訪非洲 狀況充分掌握

隨蔡英文訪問史瓦濟蘭的國安會副祕書長蔡明彥表示，總統對國安情勢都有相當充分掌握，已與國防、外交、國安及兩岸事務等首長舉行視訊會議，國安單位會隨時將突發狀況，讓蔡知道。

國防部昨天證實，大陸運8、轟6、圖-154等型機多架昨日上午穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，進行遠海長航訓練活動。前天下午大陸2架轟6K型機亦進行遠海長航訓練活動。在蔡英文總統出訪期間，大陸已接連兩天長訓。

傳我空軍喊話45次 陸無回應

外傳大陸軍機昨天曾闖入台灣防空識別區，在2小時內，空軍戰管透過無線電喊話超過45次，唯大陸軍機並未掉頭，也無任何回應。對此，國防部發言人陳中吉表示沒有評論，國防部會持續對周邊海空狀況進行監偵與應處。

國防部指出，國軍依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，於共機活動全程，均依規定派遣機、艦監偵掌握與應處，期間並無異常情形，國軍有能力捍衛國家安全。

一位軍方退役將領認為，這幾天的大陸軍事演訓動作，以及發動輿論攻勢，就是對台獨施壓，相當有針對性。

定調繞島巡航 反獨意味濃厚

另一方面，大陸空軍昨天相當不尋常地發布遠海長訓的新聞。大陸空軍新聞發言人申進科宣稱，近日連續組織多架轟炸機、偵察機成體系「繞島巡航」，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。

申進科昨天在陸方「空軍發布」稱，空軍開展的海上方向實戰化軍事訓練，出動多型多架戰機，轟6K等戰機實施「繞島巡航」訓練課題，提升了機動能力，檢驗了實戰能力。

此外，大陸某師轟6K機長翟培松說，此次繞島巡航用戰神的航跡丈量祖國的大好河山。大陸航空兵某團轟6K飛行員楊勇稱，這兩天接連繞島巡航，戰鬥機不斷刷新戰鬥航跡，飛行員不斷刷新戰鬥經歷。

此外，當被詢及接連的繞島巡航，是對行政院長賴清德的台獨言論以及台灣的台灣分裂勢力發出警告時，馬曉光說，台獨分裂活動是台海和平穩定的最大現實威脅；任何人、任何勢力不要低估大陸捍衛國家主權與領土完整的堅定決心和堅強能力。

(中國時報)