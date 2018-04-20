政院通過《糾纏行為防制法》草案！愛恨勾勾纏 最重判刑3年

2018年04月20日 04:11 中國時報 張理國 、 蕭承訓 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

恐怖跟蹤案件頻傳，未來將有法可管！行政院會昨通過《糾纏行為防制法》草案將送立法院審議，待法案三讀通過後，糾纏行為視情節輕重，可分四階段處置，並可處1萬～10萬罰鍰；再犯者可由法院核發防制令；違反防制令處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。刑事局依人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為。

嚇阻癡狂粉絲與恐怖情人

法案重點明定糾纏行為是出於對特定人的愛戀、喜好或怨恨，對該本人、親屬或生活關係密切者，反覆或持續監視、盯梢、撥打無聲電話、要求約會、寄送物品、出示有害個人名譽訊息及濫用個資代購貨物等7大類行為，使人心生厭惡或畏怖。

視情節輕重分四階段處置

藝人周杰倫曾因為不滿狗仔跟隨拍攝，與狗仔在街頭衝突，蕭敬騰更被女粉絲找人潑穢物威脅，鬧到不可開交。去年世新大學一名陳姓男大生因追求不成，拿刀刺傷石姓學妹，還有台大宅王殺女友等一連串恐怖情人事件，事前都有跟蹤糾纏癥候，但因未達到傷害程度，報警也沒用。

2016年就提出《跟蹤騷擾防制法》草案的國民黨立委吳志揚表示，本屆第一會期就提出這個法案，「現在都第5會期了」。過去許多跟蹤騷擾的案例都有刑案發生，但警察沒有法源依據可以處理，只能勸導，他才一直呼籲盡快立法。現在行政院版本已經出爐，委員會將併案審查，有機會在這會期通過。

刑事警察局司法科科長林志誠表示，依政院草案，騷擾行為可分階段處理，民眾報案後警察機關可依法進行調查，即時勸阻或制止；第二階段則是書面警告或處1萬～10萬罰鍰；經過第二階段後，2年內若再犯，可由法院核發防制令；最後，再有糾纏行為，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。林志誠說，分階段處置，就像是足球裁判「舉牌」分為黃牌、紅牌處分。

填補現行法律規範的漏洞

林志誠說，日本每年約有2萬1000件至2萬3000件糾纏行為，以人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為。

內政部表示，《刑法》只規範符合刑法強制罪、恐嚇等行為，《家庭暴力防治法》僅限於家庭成員間之跟蹤騷擾行為，《性騷擾防治法》規範性或性別有關之言詞，《社會秩序維護法》，僅處理無故跟追他人經勸阻不聽之行為，且罰鍰輕微只有3000元，無法產生嚇阻效果。

至於不具這些要件的一般跟蹤或騷擾等糾纏行為，即難以處罰，得靠《糾纏行為防制法》填補現行法律規範的漏洞。

(中國時報)