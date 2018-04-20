業者嗆民進黨不倒 經濟不會好

高雄酒店業者鄭東元經營高級招待會所8年半，今年3月底不堪虧損歇業，他認為民進黨政府只拚政治、不拚經濟，憤而在會所外牆懸掛「民進黨不倒，經濟不會好」招牌，他全力挺國民黨韓國瑜參選市長，並說「誰真正關心經濟，我就支持誰」！（王錦河攝）

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中國時報
／綜合報導

高雄近年景氣低迷、人才外流，一家高級會館長期請不到員工，更不堪業績虧損，3月底停業，老闆鄭東元認為民進黨執政20年搞垮高雄，氣憤於會館外掛出「民進黨不倒、經濟不會好」看板，在綠營支持者較多的高雄街頭顯得格外醒目。

企業出走 人口也外流

綽號「二哥」的鄭東元早期經營酒店、鐵板燒、西餐廳，他說，景氣好不好看建築業、夜生活就知道，1984年左右，原高雄市區有140萬人設籍，外來人口占了50萬，都是外商員工、港口貿易商，消費力驚人，當時市區A級酒店多達10家，一片榮景，但近年來景氣不佳、就業機會差，人口外流讓高雄市從第二大都市淪為「老三」。

他說，8年半前在林森路、民生路口開這家「雅宴招待會館」，本來還有一些企業家光顧，這幾年都搬離高雄了；人才外流也是大問題，2011年會館辦尾牙，員工30多人，席開5桌，後來許多人離開高雄，服務生剩8人，他公開徵才，學歷條件從大專降成高職，「徵人紅紙貼到變成白紙」仍找不到人，只好歇業。

只拚政治 景氣變蕭條

鄭東元把景氣蕭條歸因於民進黨只拚政治，他氣得花1萬多元自製「民進黨不倒、經濟不會好」看板，掛在會館外，揚言「掛到市政府來查水表為止」。

他不諱言自己是國民黨員，但生意人藍綠朋友都有，陳其邁還曾是住在他樓下鄰居；鄭東元說「誰拚經濟我就挺誰」，先前韓國瑜宣布參選高雄市長，他就是掏錢請吃滷肉飯的頭號支持者。

在傳統市場賣素食羹的攤商孫慧玲也說，逛街的人多，但掏錢買的很少，她賣羹麵從2008年撐到現在，今年初只敢小漲5元。但從事網路商城的楊嘉偉認為，還是要看競爭力，像他創業當老闆，業績不錯，照樣月賺150K。

餐廳茶行 生意直直落

同樣是綠營鐵票區的嘉義，多數觀光業者叫苦連天，阿里山公路旁多家餐廳、茶行生意直直落，市區更有老字號餐廳因陸客減少，國旅消費力減弱，被迫關門。嘉義市旅宿業平均住房率從8、9成掉到2、3成，新飯店不敢開張；斥資80億元興建的故宮南院，陸客驟減後，曾1天參訪人數不到300人，國際級博物館最差曾1個月不到5萬人次入館參觀。

(中國時報)

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