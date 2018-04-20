市府駁經濟差 漢神10億改裝

2018年04月20日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

雅宴招待會館黯然歇業，扯到「民進黨執政不倒，經濟不會好」。高市府鄭重反駁，不能因單一個案抹煞長久以來努力，市長陳菊任內積極推動產業轉型，繳出漂亮成績單有目共睹。高雄百貨公司則逆勢擴大投資改裝，自己的業績自己救。

高市新聞局長張家興認為，個案商家經營成敗，可能受到景氣、市場定位及經營策略等影響；高雄過去被定位成重工大城，陳菊上任後，致力以有限資源推動產業轉型，任內12年累計促參簽約及出租收益金額高達1012億元，成果豐碩。

他提到，過去高汙石化產業已逐步走向循環化、高值化；華邦電百億美元投資更確定落腳高雄、日月光亦投入125億將K25封裝測試廠擴廠，半導體產業聚落儼然成型。他表示，海洋流行音樂中心在年底開始營運後，亞洲新灣區將成為電競、音樂及表演藝術相關產業發展基地，證明陳菊任內努力推動產業轉型及宜居城市，已取得一定成績。

漢神本館及巨蛋2家百貨市占率占55％，本館斥資10億元大改裝，未來精品專櫃網羅全球10大品牌於一館，堪稱全台唯一；漢神巨蛋繼B1美食、家電大改後，5樓淑女裝館注入叢林風，打造全台最大美容體驗區。

市占居次的夢時代4樓，改裝為首座室內海洋主題樂園，B1美食區找來鐵支紅、頂呱呱、聖加南洋小品、支支紅等進駐。

大立百貨醞釀明年第2季翻身為妝容體驗型態購物；大統百貨和平店擬轉型運動風找連鎖健身房進駐；大遠百下半年將改裝，成立戶外用品區、智能家電區。

(中國時報)