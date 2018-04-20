市府駁經濟差 漢神10億改裝

友善列印
中國時報
／高雄報導

雅宴招待會館黯然歇業，扯到「民進黨執政不倒，經濟不會好」。高市府鄭重反駁，不能因單一個案抹煞長久以來努力，市長陳菊任內積極推動產業轉型，繳出漂亮成績單有目共睹。高雄百貨公司則逆勢擴大投資改裝，自己的業績自己救。

高市新聞局長張家興認為，個案商家經營成敗，可能受到景氣、市場定位及經營策略等影響；高雄過去被定位成重工大城，陳菊上任後，致力以有限資源推動產業轉型，任內12年累計促參簽約及出租收益金額高達1012億元，成果豐碩。

他提到，過去高汙石化產業已逐步走向循環化、高值化；華邦電百億美元投資更確定落腳高雄、日月光亦投入125億將K25封裝測試廠擴廠，半導體產業聚落儼然成型。他表示，海洋流行音樂中心在年底開始營運後，亞洲新灣區將成為電競、音樂及表演藝術相關產業發展基地，證明陳菊任內努力推動產業轉型及宜居城市，已取得一定成績。

漢神本館及巨蛋2家百貨市占率占55％，本館斥資10億元大改裝，未來精品專櫃網羅全球10大品牌於一館，堪稱全台唯一；漢神巨蛋繼B1美食、家電大改後，5樓淑女裝館注入叢林風，打造全台最大美容體驗區。

市占居次的夢時代4樓，改裝為首座室內海洋主題樂園，B1美食區找來鐵支紅、頂呱呱、聖加南洋小品、支支紅等進駐。

大立百貨醞釀明年第2季翻身為妝容體驗型態購物；大統百貨和平店擬轉型運動風找連鎖健身房進駐；大遠百下半年將改裝，成立戶外用品區、智能家電區。

(中國時報)

業者嗆民進黨不倒 經濟不會好 新聞透視－城市風貌雖新 內在骨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。