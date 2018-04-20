新聞透視－城市風貌雖新 內在骨感乏力

2018年04月20日 04:11 中國時報 朱真楷

曾是工業大城的高雄，在歷經民進黨20年執政後，城市風貌煥然一新，房價比台北還低，令不少離鄉背井的遊子，心生返鄉打拚的念頭；只是，高雄的低薪現象總讓人打退堂鼓。面對眼前這種外貌很豐滿、內在很骨感的發展困境，民進黨老是只想靠一句「中央重南輕北」來塘塞避責，實在辜負高雄人的期待。

高雄港是台灣引以為傲的深水良港，在1990年代，經建會規畫的亞太營運中心計畫，就是高雄港為中心向大陸沿海及東亞幅射，可惜空有計畫，在李登輝的戒急用忍政策下，沒了大陸市場，再等到國民黨2008年執政，即使實現兩岸三通，高雄港的發展已時不我予，上海港的發展一日千里自是不在話下，連舟山、廣州、青島、天津等港都跑到高雄前面，曾排名世界前三大的高雄港，已直落至第13名。

在環保意識抬頭下，高雄確有必要在重工業外尋求更多經濟活水，但要以何種產業取而代之？無煙囪的觀光產業，一度帶來希望，但民進黨二度執政後，陸客衰減，旅館、餐飲皆大不如前；近年，高雄對文創著力甚深，但單從產值與就業人口來看，顯仍不足成為產業。

即將代表民進黨參選下屆高雄市長的陳其邁喊出打造AI智慧城。問題是科技業有其產業群聚效應，當竹科、中科、南科各據一方、高雄三大科技園區陷入產值低迷之際，撇開缺人缺電不談，要殺出第四條路恐非易事。

令人遺憾的是，面對困境，民進黨總是訴諸悲情，藉由批判中央重南輕北，模糊高雄經濟欲振乏力的事實。雖然，高雄比起20年前是煥然一新，但民進黨如果還是只想繼續使用這套「輕內在、重外貌」的勝選方程式，隨著人民口袋日漸消瘦，未來類似這種「民進黨不倒、經濟不會好」的布條，必然只會增加，不會減少。

(中國時報)