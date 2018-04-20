去年高雄14家旅館關閉 目前13家待價而沽！兩岸關係低迷 南部經濟重傷

2018年04月20日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

之前來台灣旅遊的陸客，在特產店購物後打包，準備帶回家鄉。（本報資料照片）

對於「民進黨不倒，經濟不會好」的說法，南台灣觀光聯盟總召、行政院顧問林富男表示不完全苟同，但他點破高雄市長陳菊執政以來，經濟節節敗退，主因為「重政輕商」，端不出具體牛肉。遊覽車大亨江其興直指政黨輪替後慘賠4億，痛批「蔡英文不配當總統」。

林富男直言，高雄總人口淪為全台第3，遊客、消費力都在衰退，企業對地方投資不斷萎縮，複合式狀況導致經濟每況愈下，又因市長即將任滿，對各項活動力度更明顯減少。

他大嘆，這幾年高雄執政者「重政輕商」，幾乎沒招外資進來，加上兩岸關係低迷，對高雄經濟「創傷很大」，迄今仍無解。

業者指出，高雄觀光產業昔日高度依賴陸客團，隨陸客退燒，飯店也降價求客，壓縮中小型旅館生存，市場盛傳拋售潮，多達10餘家求售，近30年老字號金園飯店從年接8萬名陸客慘跌至1萬人，傳將轉型為養護中心。

高雄去年14家旅館關閉，8家為小旅社，市場現有13家旅館待價而沽，有直接關門拋售、7家邊做邊等「伯樂」、甚至蓋完仍未開張。不過，摩鐵龍頭御宿鳳山館、水京棧酒店等仍勇敢投資，新設22家、總房間數1620間。

專做「陸客一條龍」的港資ZETA捷達集團，旗下蒂亞飯店航空館因陸客下滑8成，新南向客群無法彌補缺口，去年6月底悄然熄燈。鹽埕區原有2家新旅館要進場，無奈碰上不景氣，乾脆整棟求售，開幕遙遙無期。

今喜旅行社全盛時期有126輛遊覽車，月接900陸客團、營收近6000萬，現陸客銳減逾9成，剩不到20團，只好變賣4棟房、1塊地，公司「瘦身」裁員2/3。江其興感嘆台灣經濟被選舉搞死，「那2個人（指蔡英文、賴清德）不懂百姓疾苦，人民聲音大了點，就躲得不見蹤影」。

凱旋青年夜市副總劉坤松則觀察，景氣越差，越多人想到夜市擺攤討生活，市井小民也越往夜市走，畢竟在價位低的夜市才消費得起。

(中國時報)