陳其邁續推新灣區 韓國瑜要設免稅區

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中國時報
／高雄報導

高市業者高掛「民進黨不倒、經濟不會好」看板，參選高雄市長的韓國瑜形容是「陳勝、吳廣揭竿起義第一槍」，高雄經濟不下猛藥無以挽救；民進黨高雄市長參選人陳其邁不願多說，市黨部則回批這是藍營政治動作。

韓國瑜19日到甲仙山區Long Stay，針對業者掛看板嗆市府不拚經濟回應說，這就像是「陳勝、吳廣抗秦第一槍」，代表高雄在地不管餐飲業、中小型公司都已受不了，也顯示民進黨在高雄的鐵票倉已經鬆動。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓則說，尊重言論自由，但經營生意各有門道，從媒體報導的內容看來，這位掛看板的業者應該是韓國瑜的助選員，這種政治語言及動作不值得一提。

陳其邁不願針對看板多做回應，僅重申他對於高雄未來經濟轉型及發展有完整規畫，將以「經濟市長」為目標，包括1個經濟首都的願景、6大產業生活圈的空間布局、8大創新經濟策略，透過經濟結構轉型驅動城市跨代成長，並解決產業五缺困境。

他表示將延續陳菊市府亞洲新灣區規畫，並加碼打造「魅力新灣區」，藉由雙港智慧化，整合自由貿易港區及機場物流產業，推動海空物流園區，將灣區升級成智慧城市金融科技創新中心，吸引國際企業進駐。

韓國瑜回嗆說，拚經濟不是喊喊口號而已，他日前宣布參選時，就承諾要以上市公司總經理角色經營市政府，議會就是董事會，議長就是董事長，每位市民皆是股東。他說，南台灣鄉親腦中的偏見要打破，讓「北台灣玩政治、南台灣衝經濟」。

對於拚經濟，韓提出要在旗津設免稅專區招攬遊客，推動「南南合作」模式，把高雄農漁產品賣到大陸南部城市，並成立亞洲抗癌症中心、醫療美容中心發展國際醫療，將愛河包裝成全台唯一的「愛情之河」發展觀光等。

(中國時報)

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