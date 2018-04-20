選北市若第3 姚文智退出政壇

表態參選台北市長的民進黨立委姚文智發出豪賭，若他參選成績第3名，「我永永久久退出政治」。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

爭取參選台北市長的民進黨立委姚文智在政論節目上發下豪語，如果與現任市長柯文哲、藍營對手丁守中3人角逐市長，不幸選成第三名，「我辭立委，不接受任何安排，永遠退出政治圈！」對於姚展現決心，柯不願多回應，還拿幕僚當擋箭牌，直說，「我們發言人告訴我，千萬不要評論。」

被酸講幹話 嗆必照做

節目主持人向姚文智提問，如果最後真的獲得民進黨提名，但卻選成第三名，輸給柯文哲與丁守中，怎麼辦？姚回答，「我永久退出政治！」他19日下午又被問到此事，再度重申，如果真的選到第三名，「我辭立委，不接受任何安排，永遠退出政治圈」、「我應該離開民進黨團隊，應該被唾棄。」

不過，因民進黨前輩謝長廷、蘇貞昌過去也都曾說過要「退出政壇」，最後卻仍活躍在政治圈，有網友對於姚文智的言論不以為然，認為政治人物說要退出政壇都是在講幹話。姚文智對此仍說：「那就想辦法讓我被提名，想辦法把我弄成第三名，我一定照做。」

妙回豪語 柯拿幕僚擋

姚文智還說，若是他被提名，三足鼎立的狀況之下，民進黨至少也會坐二望一，不可能第三名，如果真的第三名，會退出政治，且會退得一乾二淨；媒體又問，擔不擔心黨內最後提名其他人選，讓他成為「吳秉叡第二」？姚文智說，自己已經下了這麼大的決心，就讓大家自己去評斷。

至於柯文哲怎麼看待姚文智的「豪語」？他妙回，「我們發言人告訴我千萬不要評論」、「我沒這麼笨，發言人一再交代不要回答」。不過，對於姚文智4月22日發起反柯遊行，他還是忍不住說，政治上可以有任何政治主張，但用反對誰來當主張，蠻奇怪的。

(中國時報)

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