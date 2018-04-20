民調4成2認民進黨應自提人選

2018年04月20日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

新台灣國策智庫19日公布民調，全台有過半數民眾滿意現任台北市長柯文哲的表現，並認為柯P當選機會較大。不過台北市民卻有高達42％的人認為民進黨應該自提台北市長人選，只有28.3％認為應該與柯P合作。

新台灣國策智庫昨天召開記者會公布民調，就柯P的施政表現來看，非設籍在台北市的民眾有57.6％感到滿意，37.1％不滿意；台北市民也有55.6％滿意。

台北海洋科技大學兼任助理教授吳瑟致指出，中青世代對柯P滿意度超過6成，教育程度愈高愈感到滿意，且無論哪一個政黨傾向或無，滿意度皆高於不滿意度，顯示無論是台北市民還是全國民眾都對柯的施政感到滿意。

不過，對於民進黨否應與柯P合作，全台民眾有40.6％認為民進黨應與柯文哲合作，34.1％認為應自提人選，25.3％的人無明確意見。但台北市民卻有42％認為民進黨應該自行提名，僅28.3％支持與柯P合作，特別的是，台北市民雖然多數認為民進黨應自提人選，卻有55.3％的民眾認為柯P當選機會比較大。

民調顯示，50.6％民眾支持第三勢力候選人參選2020總統大選，但柯文哲若連任成功，全國民眾有55.5％不支持柯文哲參選2020總統大選，台北市民有66.6％不支持；即使柯文哲落選，全國民眾也有59.8％不支持柯參選2020總統，台北市民有65.2％不支持。吳瑟致認為，這顯示民眾希望柯P能專心做好台北市政。

凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，外界傳言黨中央已與柯文哲協商合作，但民進黨作為一個重視民意的政黨，應不太可能忽略基層多數民意。

外界推測讓柯文哲連任台北市長可其與2020年總統大選脫鉤，他認為並不盡然，倘若2020年呈現三強鼎立，具有全國民眾約25％支持度的柯文哲，無論是否連任都可能有一搏的機會。

他說，對民進黨而言，2018年與2020年大選應分開思考，展現政黨的企圖心，當彼此理念不合，即無合作的空間，台北市長選舉民進黨應順從民意自行提名。

這份民調調查時間為4月16日至4月17日，共完成1,079份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中國時報)