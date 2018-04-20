新聞透視－同床也異夢 禮讓淪笑柄

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中國時報

前副總統呂秀蓮說，即使民進黨禮讓柯文哲，她還是要參選到底，立委姚文智也賭上政治生命，一旦選成第三名，要永遠退出政壇。兩人以各自宣誓參選決心，無非就是希望黨中央自提首都市長人選。在綠營基層殷切期盼、自家選將意志堅定下，民進黨早已錯失宣布和柯文哲合作的最佳時機，若最後選擇禮讓，也只是同床異夢，更將淪為笑柄。

2014年民進黨以兩階段民調方式，先決定黨內人選，再與無黨籍的柯文哲整合，直到6月才確定禮讓柯；4年半後的現在，即使柯文哲每次被問到與綠營之間是否再次合作，總推說上屆也直到5、6月才定案。但其實，過去的柯P是政治素人，自稱墨綠，也不曾與綠營對槓，如今他頻頻炮打中央不說，即使近日外界感受到他收斂且釋出善意，卻無法重獲綠營基層及地方民代支持，「反柯」氣氛甚至愈來愈濃厚。

政黨如要禮讓非黨內的候選人，自有其鋪陳方式，就像2014年的民進黨和柯文哲；反過來說，如果政黨不想禮讓，當然也有不禮讓的操作方式。

現在的民進黨中央，擔心柯文哲挑戰2020年總統大選，考慮透過禮讓，把他困在台北市，偏偏柯的言行時常違背綠營期待，不僅基層不埋單，姚文智、呂秀蓮也出馬挑戰，就連將接任總統府祕書長的陳菊也曾挑明「不再相信柯文哲」，整體事態的演變幾乎朝著「不再禮讓」發展。

所以，既然選舉也是價值的選擇，在這樣的態勢下，如果民進黨最後仍決定要與柯文哲合作，豈不擺明是同床異夢，如此一來，不僅黨內表態參選的人情何以堪，基層失望，同時讓對手國民黨有現成的攻擊焦點。

民進黨既已錯失與柯文哲合作的最佳時機，眼看各界愈來愈期待黨內自推候選人，難道黨中央還要為了選舉算計，把一個政黨的價值也賠上嗎？應盡快推出自己的人選，和柯文哲一較高下。

(中國時報)

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