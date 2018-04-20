朱立倫虧柯 雙北合作免驗DNA

2018年04月20日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

替老同學抱不平？台北市長柯文哲、新北市長朱立倫19日同台，媒體問柯怎麼看蔡英文總統提出年底選舉「禮讓3條件」，一旁的朱立倫突然冒出一句：「我就跟你講，還是雙北合作比較好，不用檢驗DNA啦！」這番頗有「酸味」的話，讓柯文哲當場大笑。

柯朱昨共同主持「雙北合作交流平台」市長層級會議，雖然是為市政合作同台，但會後仍免不了被問到年底選舉議題。媒體詢問柯文哲，一份民調有40％市民認為他應該跟民進黨合作？柯回應，每天還是做自己該做的事，民調公司這麼多，答案都不一樣，不要陷入父子騎驢的故事；那會不會傾向合作？柯則還是說，他每天都在做自己的事，都在練「八段錦」（練功）。

接著，柯又被問到如何看待蔡總統開出「柯文哲對台灣價值的確認」、「綠營基層的感受」、「整體選戰布局考量」等「禮讓3條件」？柯文哲說，台灣價值就說清廉、勤政、愛鄉土，「這樣應該及格了吧？」他也一直有在爭取基層認同，至於大局方面，民進黨自己會考量。

正當柯回完話，身旁的朱立倫突然冒出一句：「我就跟你講，還是雙北合作比較好啦，不用檢驗DNA啦！」此番話對民進黨酸味十足，讓柯文哲和全場媒體哄堂大笑。

不過，即使朱立倫看似為老同學抱不平，但柯文哲被問及年底會不會考慮與朱支持的侯友宜「雙北合作」？柯尷尬不知如何回應，頻轉頭看向發言人劉奕霆與朱立倫；朱立倫最後幫忙緩頰說，這次是來尋求雙北合作，不要影響柯文哲選舉，所以少講幾句。

但朱立倫也意有所指說，明年他的確不會再跟柯市長雙北合作，應該是侯市長繼續努力，很多雙北合作案會繼續下去。

而引發關注的是，雖然柯文哲昨天先以「清廉、勤政、愛鄉土」回應蔡英文總統的禮讓3條件，但他隨後出席另場活動時，卻又在演講中直言，大家老是逼問他台灣價值是什麼，「我覺得很煩！」讓外界對他與綠營之間的關係如霧裡看花。

(中國時報)