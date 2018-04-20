黨若徵召 呂秀蓮：必選第一

2018年04月20日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

每逢台北市長選舉，遷移松山機場即成政見焦點，不過表態爭取民進黨提名的前副總統呂秀蓮昨天主張松山機場不可廢，並強調，如果兼任黨主席的蔡英文能像徵召蘇貞昌那樣來請她，她「一定會選到第1名。」

台北市長柯文哲3月底曾表示，松機隨時可遷移，就看交通部決心。爭取民進黨提名的姚文智也主張遷建，擬以無黨籍身分參選的前台南縣長蘇煥智也認為，中長期來看，他贊成遷移松機，但短期來看，則取決於總統、國防部和國安單位的看法。

呂秀蓮昨舉行記者會表示，桃園機場的容納量已不勝負荷，且松山機場的航線涵蓋國際、兩岸、離島和花東，遷建影響重大。

她說，作為國際接軌門戶的松機是城市發展的關鍵，直飛台北對國際人士是一大誘因，一旦遭逢重大天然災害，松機隨時可提供運送物資、救災據點等功能，松山機場還具有國防安全功能。

呂秀蓮表示，一旦廢除松機，不僅離島和花東民眾將非常不便，包括國際人士的進出及國防安全都會受到影響。不過松機的存廢權限在於總統、國防部、國安單位、交通部等中央機關，並非台北市長可以片面決定。

對同黨立委姚文智撂重話，強調如果由他征戰只得到第三名，將永久退出政壇。對此，呂秀蓮表示，姚當然不會落到第三名，她也不會，「我們要選就要選第一名。」她也批評民進黨中央長期散布失敗主義，少數人躲在媒體後面散布謠言「居心何在？」

她說，柯文哲4年前的勝選原因全部都不見了，「他還是政治素人嗎？他的票在哪裡？」只有民進黨選對會認為他會贏。

呂秀蓮表示，只要她跟姚文智商量好，團結一致，「我們當然要得第一，誰再講第三名，你給我下台，你不配主導這次民進黨選舉。」

(中國時報)