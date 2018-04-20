立法院山雨欲來！軍改案今搶付委 綠委夜宿卡位

2018年04月20日 04:11 中國時報 郭建伸 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

行政院會上周通過軍人年改法案，民進黨團預計今將軍改、促轉會人事同意權等案交付委員會審查。但因國民黨已揚言文攻武鬥，為求議事順利，除發布甲級動員外，民進黨團昨擬定「不斷電排隊」作戰計畫，民進黨團總召柯建銘更在昨日凌晨3點左右，就到議場外卡位，綠委輪流夜宿議場大門，只為一早先進議場搶排案權。

立院周二召開程序委員會時，民進黨團打算將軍改與促轉會人事同意權增列本周五院會報告事項，讓法案及人事案可順利一讀後付委，但因藍委反對，朝野沒共識，最後則直接提報院會處理。

由於民進黨擁席次多數，外界料今將表決處理。為先取得立院排案權，綠委昨輪番夜宿議場大門，但為防止反軍改團體衝撞，立院周遭架起拒馬蛇籠，山雨欲來。

柯建銘排班凌晨3點

國民黨團書記長李彥秀痛批，當家不該鬧事，但民進黨主動在議場前排隊卡位，明顯是心虛，讓軍改案還沒完全溝通後就付委審查，「沒有足夠溝通，就不該討論」。李說，民進黨打算通過羞辱軍人的軍改案，難怪募兵不成功。

國民黨團首席副書記長曾銘宗說，柯建銘清晨就去排隊占位，「作為一個執政黨非常不適合」，國民黨團今早會開黨團大會，屆時在院會將有因應，不排除文攻武鬥。

藍軍放話文攻武鬥

柯建銘昨表示，今天院會很關鍵，要順利付委才能進行後續審查及公聽會，對國民黨團行動將見招拆招。

政院已表達希望軍改案7月1日上路，民進黨團幹事長何欣純說，今順利付委後，下周會在外交國防委員會初審；由於初審過後應會交付朝野協商，將有1個月冷凍期，極可能在6月臨時會或延會處理。

過去幾次重大法案，時力都反對民進黨版，不過昨黃國昌說，會支持軍改、促轉人事同意權付委，所以昨議場前也出現時力與民進黨立委共同守門的奇景。

此外，民進黨立委段宜康前天質詢退撫會主委邱國正，痛批退將「貪婪」、「貪得無厭」，引起藍委不滿。國民黨團昨召開「沒有道歉！沒有軍改」記者會，集體譴責段宜康發言，並要求民進黨團道歉。

李彥秀表示，民進黨立委批判是在製造對立，她強調，沒道歉，沒軍改，且要有充分公聽會才有後續審查，國民黨要求至少4場公聽會，減少對立衝突。

(中國時報)