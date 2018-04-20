警消不服從 下周上街頭

2018年04月20日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

全國警系團結聯盟號召退休警消人員在23、24日上街頭。（取自葉毓蘭臉書）

不滿年金改革版本不如軍人，中華民國退警總會理事長、前警政署督察室主任耿繼文等人認為，「是可忍，孰不可忍」，昨透過全國警系團結聯盟群組發動下周23、24日2天上街頭，號召「警消不服從」。對此，警政署表示尊重，但期盼參與的退警同仁和平理性，展現民主法治素養。

過去軍公教一起抗議年改，但政府為安定軍方，拍板軍人樓地板高於警消，引起警消不滿。耿繼文認為，政府年改沒有公平正義，對警消危勞視而不見；警消明顯被看輕，遭不公平對待，要在7月年改大限前，發動專屬警消抗爭，讓政府看見警消訴求。

前警大教授葉毓蘭昨在臉書發文指出，長年以來，警消只有一個信念，奉公守法，守護這塊土地，這裡的人民，守護這國家。再艱辛的任務、再困苦的環境，都撐下來了。「但是，在我們警老馬困、準備拖著殘破的健康，告老還鄉，這個政府背信忘義，始亂終棄，把警消當成敝屣破鞋？」因此下周要上街頭，告訴這個背信忘義、違憲亂法的政府：警消不服從！

退警總會的抗爭訴求，也向在職學弟妹喊話，呼籲現場服勤的警察學弟妹，與退警本是同根生，「現在的我們，就是明日的你們。」在面對退休學長時，「請高高舉起，輕輕放下，必要時向後轉。」一起對抗剝奪警消權益，踐踏警消尊嚴的無良政府。

警消年改正式與軍人脫鉤，獨自抗爭，警政署表示，警察勤務危勞，有特殊與不特定性，警政署充分理解退警訴求並尊重；署長陳家欽更在日前接見昔日老長官們，允諾會表達重視，但還是希望退休學長姊陳抗過程和平理性，不要為難在職員警。

(中國時報)