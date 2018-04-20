萬人前演講 小英喊史瓦濟蘭「換帖的」

2018年04月20日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統帶著訪團前往史國王母王宮拜會，史國王母曾來台治療腿疾，奠定兩國醫療及教育方面的合作。（總統府提供）

蔡英文總統台北時間19日下午參加史瓦濟蘭「雙50慶典」，致詞時開頭就用當地語言跟大家道午安，「Sanibonani！」並以「換帖的」形容兩國關係。她說，這段緣分至今逾50年，共同見證強權的興起和殞落，相互扶持走過世間試煉與苦難。經歷這一切，彼此友誼和夥伴關係從未動搖，「兩國邦誼並未受到一時興起或不切實際的想法所影響」。

蔡英文是唯一受邀參與史國「雙50慶典」的外國元首，當著上萬史國民眾面前，她說，「在我們話語裡，有個很適合形容台灣與史瓦濟蘭的關係，就是『換帖的』。意思是，我們之間有著一輩子承諾，要做彼此的兄弟姊妹，永遠互相支持。」

蔡英文說，要感謝恩史瓦帝三世國王陛下對促進雙邊關係作的情誼。史瓦濟蘭是台灣在國際舞台上最好的朋友，最有力的支持者。蔡英文表示，史瓦濟蘭王國1968年獨立之際，台史兩國友誼開始建立。國王陛下的父親─已故國王索布札二世宣布，要向東方尋找如史瓦濟蘭一般，被強國包圍的夥伴。他觀察到有一國家，其人民和他子民一樣認真勤奮。他發現這國家願成為史瓦濟蘭最忠誠、堅實的夥伴。他說的國家就是中華民國台灣，是和史瓦濟蘭永不分離的朋友。

今年是史瓦濟蘭獨立50周年、中華民國與史瓦濟蘭建交50周年與史王50歲生日。

慶祝儀式上較特別的是，儀隊表演大家都覺眼熟，有台灣軍方樂儀隊影子，原來我方國防部派4教官前來協訓；外，與會貴賓穿的傳統服飾，許多都委託台灣工廠訂製，專程空運來史。

慶典前，小英帶訪團前往史國王母王宮拜會，數年前史國王母曾來台成功醫治腿疾，雙邊也在醫療、教育上交流。

而在小英到訪之際，英國BBC稱，國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）在慶祝50歲生日及獨立50周年之際，將國家改名為「eSwatini」，但此舉卻引民眾怒火，認為國王該關注的是嚴重的走私經濟，而不是改國名。

(中國時報)