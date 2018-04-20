提案人指控 中選會刁難以核養綠公投

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中國時報
／台北報導

中選會日前宣布「以核養綠公投」須先舉行聽證會釐清爭議點，公投發起人黃士修與醫學物理學會理事廖彥朋抗議政治刁難，要求中選會儘快舉行公聽會，以便進入第2階段連署，並趕在11月24日選舉加入投票，不要與大選脫鉤。

黃士修表示，舉行聽證會須於法有據，中選會未通知提案人是依《公投法》10條哪項？詢問中選會，回覆卻是等聽證會前再公告內容，無異先射箭再畫靶。

日前黃士修等提交連署書後，中選會便對公投主文「重啟核電機組」表示疑慮，並要求刪除。公投推動小組回覆：公投主文是廢除《電業法》95條1項（核電落日條款），重啟核電機組則為複決後的自然結果。但為表示誠意，仍修改為「確保重啟核電權利」，不涉創制。

另一發起人廖彥朋說，只要法律未限制便是人民權利，此公投案既主張解除《電業法》95條1項限制，自然就把重啟核電權利還給人民。若與不用辦聽證會就通過的醫勞盟公投案為例，廖彥朋懷疑政府對每案均有定見，只要抵觸「非核家園」都會被擋。

黃士修說，只希望中選會趕快舉辦聽證會，依規定聽證會後才能進行為期30天的第2階段連署；接著中選會還要審查全部連署書，時間一久恐將趕不上11月底的選舉。若被迫與大選脫鉤另行投票，按照以往的經驗，民眾投票意願通常很低。

黃士修強調，中選會切勿蓄意拖延聽證會時程，下周一開始他們會在公共政策網路參與平台每日一提案，且每案都會超過5000人成案，直到以核養綠公投審查通過為止。

(中國時報)

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