工業大戶節電 儲戶新制今夏上路

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德昨與黨籍立委便當會表示，政院將推工業大戶節電儲戶新制，今夏就會上路。

徐國勇說，用電大戶超額使用加收電費，不會放到台電口袋，會存在一個儲戶內，企業配合節電或更新設備時將歸還給用戶。

徐國勇表示，新措施是希望用電1000kW以上工業大戶，由政府輔導協助節電，家戶用電則希望學校及鄉里進行節電競賽，給予獎金。如遇高溫，政府會提早告訴用電大戶，採前幾天平均用電量，希望用電大戶可節電1～5％，大戶接到通知後，就可調整生產時程，把部分時程調整到晚上，配合節電。

徐國勇說，若達到目標，政府將有獎勵，像尖峰時省下一度電，也許可變成離峰時的兩度電，「削峰填谷」；但若未達目標，超出的電費可能會要求高一點，多收的電費將規畫變成這家工廠的「儲戶」，但如果該用戶長期不節電，這筆錢政府再研究如何使用。

至於核電，賴揆要求對核二廠2號機恢復運轉，經濟部及台電一定要確保儘速成功達成、且一定要安全無虞。不過就在核二廠2號機發生跳機事故沒多久，大修中的核三廠一號機，昨傳出發現熱交換管出現裂紋，二號機也發生Ａ串緊要匯流排失電事件。對此，台電昨晚表示，熱交換管裂紋不會影響安全，會進行塞管隔離處理，「核三廠一號機會按預定日期恢復併聯」；至於二號機的匯流排失電，台電會進一步調查，但不致影響二號機運轉。

(中國時報)

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