選上市長 張顯耀要遍插國旗

台北市長參選人張顯耀（左四）、張顯耀競選團隊總顧問沈智慧（左三）與中央軍事院校校友總會嚴明理事長（右四）暨會務幹部合影。（中央軍事院校校友總會提供）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長初選參選人張顯耀昨天拜會中央軍事院校校友總會理事長，也是前國防部長嚴明。對於行政院長賴清德頻頻宣稱自己是「務實台獨工作者」，嚴明表示，「張顯耀與我們捍衛中華民國理念是一致性的」。

拿下北市 國民黨才有機會

張顯耀也回應，在當選台北市長後的第2天，會在全台北市尤其是在總統府、行政院、民進黨中央黨部前插滿中華民國國旗，民進黨不承認中華民國，「張顯耀執政的地方叫中華民國台北市」，凡是民進黨中央有不合法、不合憲的政策及體制，他會帶隊去衝撞，炮打、抵制中央政府。

張顯耀指出，現在民進黨執政無視於中華民國憲法存在，大法官的任命也未遵從憲法，不當黨產委員會的「不當」是民進黨主觀認知的，法律上沒有「當」與「不當」這樣的用詞、用字，促進轉型正義委員會的「轉型正義」是在鬥爭國民黨。

至於軍公教年金，軍公教退休人員年金被違法剝奪的部分，台北市政府將全數代墊支付，再由台北市政府向中央歸墊，若中央不從，則將位於台北市境內的中央政府土地查封拍賣作為償還之資金來源。

只要當選 一定發敬老年金

張顯耀更表示，國民黨要重新執政，才能讓中華民國繼續發展，2018是2020的前哨戰，唯有國民黨拿下台北灘頭堡，2020才有機會重返執政，台北市民需要有擔當的市長，才能大刀闊斧對付胡作非為的民進黨，及無厘頭的柯文哲。

他說，台北市長選舉需要中生代、戰將型參選人，唯有張顯耀才有機會戰勝現任的柯文哲。柯文哲市長停發敬老津貼年省7億，大巨蛋卻損失約500億，省小錢損失大錢，將市政弄得一大糊塗，只要他當選，一定會發敬老年金。

嚴明表示，中央軍事院校校友總會宗旨是誓死捍衛中華民國，為凝聚向心力，結合社會長照資源，每月舉辦衛生健康講座，校友反應相當熱烈，同時將講座內容錄影上網，受惠者眾多，包含校友及眷屬。

張顯耀表示，相當認同軍事院校校友總會誓死捍衛中華民國的決心，捍衛兩蔣維護兩岸和平，兩岸和平是最大的利基，過去到現在均是如此。

(中國時報)

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