接任教長 吳茂昆「盡快解決卡管」

2018年04月20日 04:11 中國時報 簡立欣 、 陳志賢 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟19日到台北地檢署告發新任教育部長吳茂昆涉嫌貪汙。（陳志賢攝）

教育部長19日交接，由中研院士、東華大學前校長吳茂昆接任；吳茂昆回應媒體表示，會很快解決台大校長人事案，下周召開第二次跨部會諮詢小組會議；他也重申過去兩天許多針對他的指控都是「莫須有」，「我講的都是事實。」

吳茂昆回應媒體詢問，表示管中閔案很多細節他還在了解中，「原則上很快就會處理，」下周召開第二次跨部會諮詢小組會議；至於管中閔赴大陸兼職案，吳茂昆僅表示「管先生有他的專業，這方面我還要去了解」，並重申自己跟大陸沒有合作，沒有擔任教職或任何職務，「我是中研院士又是美國科學院士，大陸對我很尊重，」去大陸都是去交流。

吳茂昆最受人矚目的成就是1987年發現高溫超導體並獲提名諾貝爾物理獎；不過他也是爭議人物，包括兩國論發言、太陽花學運時期支持學生、遭爆東華任內溢領薪資、卡教師升等；行政院周一宣布他為新任教長後，立刻有網友搜出他在多所大陸大學演講，曾在大陸生產軍用稀有金屬「西部超導」公司擔任技術顧問。為此過去兩天，吳茂昆還未上任就透過教育部發了三次聲明。

時任台灣超導（AST）董事長陳輝堂19日晚間也發布聲明，指WST援用前董事長王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，造成吳茂昆困擾，特此說明並致歉。

在吳茂昆上任首日，東華大學教授王純娟就到台北地檢署告發貪汙罪，指控吳在東華大學校長期間，連續3年詐領東華「講座獎助金」、「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元。她說「如果由這樣的人擔任教育部長，台灣的教育還有希望可言嗎？」請檢察官依職權調查。

雖然科技部透過新聞稿證實，吳茂昆任職國科會主委期間，於2005年10月曾前往「中國大陸一次」，參加「國際科學理事會」（ICSU）第28屆大會。然而國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧卻踢爆，吳當時私自「偷渡」轉往未經申請的第三地，出席由浙江大學、香港科技大學聯合主辦的「高新技術高峰論壇」。

游淑慧表示，當時規範較現在的《兩岸人民關係條例》更嚴格，這種非國際組織會議或活動根本不能參加，對於「機密科技研究者」登陸也有管制。

(中國時報)