張鏡湖展校務 堅持師生權益優先

文化大學董事長張鏡湖。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

文化大學將於23日及25日接連兩日召開董事會，文化大學董事長張鏡湖近日發出聲明指出，面對第八屆文大校長遴選爭議，強調「文化大學必須守法」，在接獲法院判決前，禁止文大董事會呈報教育部校長人選。文大董事張海燕強調，文大董事會正派辦學，堅守學術良心，未來校務發展將以師生權益為優先，實踐創辦人張其盷的建校理念。

文大董事長張鏡湖透過聲明表示，文大第8屆校長遴選，遴選評分因部分董事涉有操縱，有5位遴選委員將某位特定候選人打100分，「顯然有人為操縱」；此外，經查文大董事張冠群掏空校產一事，已由教育部來函指正，並正由檢調調查中。

張鏡湖在聲明表示，文大董事袁興夏主導校長遴選作弊，已涉嫌違法；同樣擔任文大董事的薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、潤泰集團總裁尹衍樑，則有意侵吞文大校產，張鏡湖以聲明籲4人辭去董事職務。

針對日前文大董事袁興夏發出聲明，呼籲張鏡湖之女、文大董事張海燕辭職；張海燕表示，文大23日舉行的董事會，她將以師生權益最大化為目標，提案為全校教職員加薪3%，「讓他們能辦學辦更好！」

張海燕強調，董事一職為無給職，她不只並未在董事任內領取薪水，更熱衷奉獻教育，所領取的薪水，只有來自擔任文大財務金融系、全球商務學位學程的副教授薪水，領薪標準完全按照教育部規定。

至於新校長聘任，張海燕則說一切皆以判決為準，待法院判決結果出爐後，才會視情況將後續資料呈報給教育部；張鏡湖的心情十分平靜，認為自己做的是對的，並堅守學術良心，「大學校長非常重要，怎麼可以不正常的方式產生？」她反問。

針對張鏡湖呼籲文大4名董事辭職，袁興夏表示，對於董事長的指控，他不予回應；張冠群也不願針對此事回應；李傳洪說，他不願回應，但期盼相關紛擾能停下來；潤泰集團則表示，文大事件為總裁尹衍樑的個人問題，公司不便回應。

(中國時報)

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