薪資4萬以下須透明 5成企業反對

2018年04月20日 04:11 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

慣老闆退散！立法院社會福利及衛生環境委員會昨日進行《就業服務法》部分修正條文逐條審查，修訂徵才職缺月薪未達4萬元，須公開薪資範圍，不得寫「薪資面議」，違者可處6~30萬元。人力銀行指出，企業雖認同此舉可加快媒合速度，但仍有近5成企業反對此做法。

立委陳宜民指出，許多徵才訊息的待遇欄位標示「面議」，部分年輕人可能因初次就業不懂開價，致使公司刻意壓低勞工薪資，從中牟利。立委林為洲亦說，徵才職缺未揭示薪資，恐導致勞工面試後才發現待遇和自己理想有落差，資訊不對之下也可能造成壓抑薪資，成為低薪幫凶之一，因此至少應該列出薪資範圍讓勞工能篩選。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯對此樂觀其成，認為工資 透明能避免雇主集體壟斷就業市場的價格。依據yes123人力銀行先前調查，高達5成2以上企業認同揭露薪資可增加履歷投遞數量，並加快媒合速度，但對於是否要揭露薪資，仍有49.1％企業表達反對，35.7％企業沒意見，支持的企業僅15.2％。

「這就是一體兩面的問題」，yes123求職網發言人楊宗斌解釋，薪資公開有助求職者提高薪資，但在比價效應下，中小型企業或二線廠恐失去競爭力，揭露出的薪資過低有損形象，更憂心競爭對手以此估算自己的人事成本來攻擊自己。

而上有政策下有對策，楊宗斌認為，未來法條若三讀通過，企業可將薪資待遇範疇寫得較寬鬆，例如2萬8000元到4萬元不等，但應聘進來後多數人職缺仍是最底限的2萬8000元。

此外，原《就服法》第5條中規定，雇主不得對求職人因種族、階級、語言、性別等原因予以歧視，陳宜民要求新增「星座、血型、命理」，勞動部原本以認定上有問題、窒礙難行為由否決，讓陳宜民一度爆氣痛批執政黨做事扭捏令人看不下去，最後勞動部長許銘春出面協調，將命理刪除，把「星座、血型」字詞入法。

(中國時報)