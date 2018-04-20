季營收、毛利率、營益率皆衰退！台積電Q2營運展望 連3壞

台積電19日舉行法說會，總經理暨共同執行長劉德音（右）與魏哲家（左）一同出席，會中公布2018年第1季財報，合併營收新台幣2480.79億元，稅後純益新台幣897.88億元，每股盈餘為3.46元。 （鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導
國際股市回穩，加上外資賣超動作有趨緩的跡象，台北股市19日收盤大漲123.33點，漲幅1.14％，收在10971.22點，成交金額為1530.42億元。（顏謙隆攝）

由於智慧型手機市場疲弱，以及加密貨幣挖礦市場的不確定性升高，同時新台幣兌美元匯率升值，台積電估計，以新台幣計算的第2季合併營收，將較上季下滑7.0～8.2％，全年營收成長目標，也由年初預估的10～15％下修至10％。除此之外，第2季毛利率將從首季的50.3％下滑至47～49％，營業利益率從39％下滑至35～37％。受到營運展望不佳利空衝擊，台積電ADR在美股早盤重挫逾6％，拖累費城半導體指數同步大跌超過3％。

台積Q2展望比預期差
台積7奈米發威 Q4營收占比上看20％

ADR早盤跌逾6％ 拖累費半

晶圓代工龍頭台積電昨（19）日召開法人說明會，第1季合併營收達84.59億美元，較去年第4季下滑8.2％，與去年同期相較成長12.7％，受到新台幣兌美元匯率升值影響，以新台幣計算的第1季合併營收季減10.6％達2480.79億元，但仍較去年同期成長6.1％。

台積電共同執行長魏哲家表示，針對展望進行調整的主因是智慧型手機需求低於預期，加上加密貨幣挖礦運算ASIC市場需求亦充滿不確定性。

首季EPS3.46元 季減9.6％

台積電第1季平均毛利率50.3％，營業利益率39.0％，符合原先業績展望，單季歸屬母公司稅後淨利季減9.6％達897.88億元，與去年同期相較成長24.6％，每股淨利3.46元，符合市場預期。台積電表示，28奈米及更先進製程營收已達全季晶圓銷售金額的61％。

但台積電第2季展望保守，主要受到智慧型手機市場需求疲弱影響，預期合併營收介於78～79億美元間，較上季衰退6.6～7.8％，與去年同期相較成長10.5～11.9％。在新台幣兌美元匯率為29.2元的假設下，以新台幣計算合併營收將介於2277.6～2306.8億元之間，較上季下滑7.0～8.2％，低於市場預期，但與去年同期相較仍成長6.5～7.9％。

同步下修半導體全年展望

對於市場關注的加密貨幣運算ASIC市場變化，台積電表示，第2季相關業績仍優於第1季，下半年也會優於上半年，但近期加密貨幣價格大跌後，28奈米ASIC需求轉弱，20奈米及更先進製程ASIC需求強勁，所以對此一市場看法仍保守謹慎。

台積電亦下修對今年半導體及晶圓代工市場展望預估。台積電預估今年不包括記憶體的半導體市場年成長率約5％，僅達年初預估的5～7％低標；晶圓代工市場較去年成長8％，略低於年初預估的年增9～10％。至於台積電今年以美元計算營收約較去年成長10％，低於年初預期的年增10～15％。

(中國時報)

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