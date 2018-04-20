財測不如預期 股價離落底不遠

2018年04月20日 04:11 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

台積電昨（19）日舉行法說會，第2季財測遠不如市場預期，引起法人一片譁然。美系外資分析師說，台積電第2季財測偏弱，連帶拖累全年營收成長率下修，股價今（20）日雖可能面臨逆風，但觸發市場加速調降對台積電過度樂觀預期後，「離落底不遠。」

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻法說前大秀神預測，是外資圈最早預警市場對本季營運期望太高，必須提防智慧手機與挖礦需求下滑的指標分析師，與多數外資唱反調。台積電第2季財測公布後，同時將全年營收年增目標由10～15％，下修為年增1成，印證大摩的擔憂並非空穴來風。

台積電昨收244.5元，上漲2.73％，分析師說，外資昨回頭買超台積電8301張，顯然有一些押寶買盤提前進駐，然遭遇財測利空後，今日開盤將遭遇失望性賣壓；另外，外資圈下修對台積電財務預測數字，亦無可避免。

不過，對照台積電股價近期所處區間，可以看出230元附近支撐極強，代表仍有許多資金著眼下半年長線商機。

摩根大通證券半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，台積電法說會仍有好消息傳出，像是資本支出提高到11.5～12億美元，是為支應更多客戶訂單送交製造（tape-out），這也意味著，高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）正在加速成長。

至於台積電第1季的營運成績，受匯率與產品組合影響，其實也略低於市場期望。外資分析師說，挖礦商機並未完全轉弱或消退，然台積電對加密貨幣事業持較保守態度，凸顯台積電穩紮穩打心態，長線投資機構法人的信心應不會動搖。

(中國時報)