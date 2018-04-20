保險業海外投資上限65％

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中國時報
黃有容／台北報導

保險業投資國際板債券金額即將受限！立法院財政委員會昨（19）日通過《保險法》部分條文修正草案，針對保險業投資國際板債券，將依條件考量限制投資金額。金管會主委顧立雄表示會訂出差異化管理辦法，也坦承保險業國外投資總額若超過65％的警示指標，就會關切。

目前規定國外投資上限為45％，其中不包含國際板債券和部分外幣保單，造成保險業投資比重越來越高。根據金管會保險局統計，至今年2月底止保險業投資國際板總額達新台幣3.85兆元。

立委曾銘宗因此提出《保險法》146條之4修正草案，授權主管機關視保險業的資產與負債、業務與財務狀況、風險管理、法令遵循有效性，調整國際板的投資額度；最終金管會提出依據保險業財務狀況、風險管理、法令遵循情形調整國際板投資額度，本案通過初審。

顧立雄會後表示，將訂出新辦法進行差異化管理，並檢討國外投資總額是否要管控，不過可以肯定的是，保險業國外投資加計國際板，總額無上限是「不可能的事」。他坦承，不算入業者不用承擔匯率風險的外幣保單，65％就是警示指標，若超過將關切在風險之下是否會影響到業者穩定經營，也希望保險業多投資國內標的。

顧進一步指出，甲公司國外投資獲准額度為45％，而乙為30％，兩者投資都達獲准上限後，若加上兩者分別在國際板國外投資，卻得出兩公司投資總比例差不多時，他認為，同樣會對乙進行關切，不給更高額度「有一定的道理」。

據保險局統計，目前國外投資總額超過65％業者有5家，扣除外幣保單後超過50％業者有7家，超過60％而未滿65％業者有1家。顧立雄表示，如果接近或超出65％，會要求做壓力測試，若在某些情境之下不能達到標準，即要求改善。

(中國時報)

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